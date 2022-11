Anna Falchi in gol dopo Roma-Lazio: "Abbiamo vinto il derby, è storia". VIDEO

Lazio, le festa di Anna Falchi dopo il derby vinto contro la Roma

La Lazio "espugna" l'Olimpico vincendo il derby "fuori casa" (almeno per il calendario) contro la Roma: decide Felipe Anderson. E tra i tifosi degli aquilotti esplode la gioia dopo lo 0-1 che vale il sorpasso della squadra di Sarri su quella di Mourinho. In primis a festeggiare è una delle tifose vip laziali più amate, Anna Falchi.

Anna Falchi, video per il derby vinto dalla Lazio contro la Roma

"È storia sì. È finita Roma-Lazio e abbiamo vinto il derby. Ma va. Sempre forza Lazio, forza. Me lo sto vedendo qui, da un piccolo device, ma l'importante è esseci sempre", le parole di Anna Falchi dopo il successo della sua Lazio contro la Roma.

Roma-Lazio, Felipe Anderson: “Ciro mi aiuta, maglia di oggi da tenere”

L'eroe del derby Roma-Lazio, Felipe Anderson, racconta la sua gioia: “Sicuramente quello di oggi è un derby da ricordare. Sto senza voce, vale la pena tenere la maglia di oggi. Sappiamo che ogni derby è parte della storia del calcio quindi devo tenerla. È uno sbaglio pensare che è tutto a posto senza Ciro (Immobile) e Sergej (Milinkovic Savic), loro sono stati con noi. Ciro è stato con noi tutto il ritiro, sono particolari che ci aiutano. Dobbiamo continuare con questa umiltà perché siamo forti", le parole del brasiliano a Dazn. "Ciro è un leader e mi ha dato un po’ di consigli visto che gioco nel suo ruolo. Lui è un maestro, non posso dirvi qui quali consigli però. Speriamo che torni il prima possibile, ma finché non torna devo tenere per me i segreti dei movimenti. Nel secondo tempo abbiamo lottato su ogni palla tutti insieme, anche chi è entrato. Questo significa che questo gruppo può puntare in alto, ci dà la carica per proseguire”.