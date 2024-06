Anna Kalinskaya perde, Sinner la distrae? Veleno dalla Russia: "Doveva.."

Anna Kalinskaya perde, Sinner la distrae? Veleno dalla Russia: "Aveva fretta di tornare a..."

Non solo la sconfitta, ma anche le critiche (velenose) dalla Russia. La tennista 25enne russa Anna Kalinskaya (fidanzata ufficiale del campione italiano Sinner) è stata battuta a sorpresa al secondo turno dalla canadese Bianca Andreescu: l'ex vincitrice dello US Open del 2019 era data sfavorita dai bookmakers alla vigilia, vista la lunga inattività a causa dei suoi problemi alla schiena (attualmente è addirittura numero 228 del ranking WTA), ma è sembrata essere sulla via del pieno recupero imponendosi 6-3 al terzo set, in rimonta dopo aver perso il primo. La Kalinskaya- come scrive Fanpage- oltre alla sconfitta, ha dovuto incassare anche una critica al veleno in patria, che ha tirato in ballo pure Sinner. "Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da Sinner, anche se avrebbe dovuto vincere, perché Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma", ha sentenziato Anna Dmitrieva, 84enne ex tennista russa, 18 volte campionessa dell'Unione Sovietica ed oggi apprezzata opinionista sul tennis. Insomma, la relazione di Anna con Jannik potrebbe averla distratta dai suoi obiettivi sportivi.