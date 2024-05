Sinner numero 1 Atp virtuale. Anna Kalinskaya in tribuna per Jannik al Roland Garros

Sinner e Anna Kalinskaya, la tennista in tribuna al Roland Garros per seguire Jannik

Anna Kalinskaya ha seguito in tribuna l'esordio vittorioso di Jannik Sinner al Roland Garros contro lo statunitense Christopher Eubanks in tre set (6/3, 6/3, 6/4). Dopo settimane di voci, avvistamenti e indizi social, la tennista russa (numero 25 del ranking Wta) si è seduta dietro a Filippo Volandri e Paolo Lorenzi, per seguire la prima partite nello Slam francese del fuoriclasse del tennis italiano. Al momento va detto che comunque nessuno dei due ha confermato i gossip.

Jannik Sinner numero 1 al mondo virtuale

Per il vincitore dell'Australian Open questo Slam potrebbe essere il momento del sorpasso a Novak Djokovic, consacrandolo così come nuovo numero 1 al mondo. Virtualmente Sinner lo è diventato con l'inizio del torneo su terra battuta parigino, visto che a Nole sono stati tolti i 1990 punti, visto che un anno fa conquistò il torneo battendo in finale Casper Ruud, mentre a Jannik ne hanno levati 35 (perse contro Daniel Altmaier al secondo turno). Il ranking Atp però, come si diceva è solo virtuale, perchè quella ufficiale verrà stilata al termine del Roland Garros. Attualmente in classifica ci sono 765 punti di differenza tra Nole e Sinner.

Jannik Sinner diventerà il numero 1 al mondo se... le combinazioni

- Arriva in finale al Roland Garros

- Novak Djokovic non arriva almeno in semifinale nel torneo di Parigi sulla terra battuta

- Sinner perde tra il 2° turno e i quarti di finale e Novak Djokovic perde in semifinale

- Sinner perde in semifinale e Djokovic perde la finale