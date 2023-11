Antonio Conte bomba sul mercato allenatori: "Pre-accordo con un club italiano"

Napoli, dall'esonero di Garcia a Mazzarri-Tudor e Francesco Farioli

Panchine caldissime in serie A. In queste ore sta saltando quella del Napoli, con Rudi Garcia che verrà esonerato nelle prossime ore e il colpo di scena sull'asse Mazzarri-Tudor servito da patron Aurelio De Laurentiis. Non solo. Il club partenopeo la prossima stagione potrebbe partire con un nuovo ciclo, consegnando la panchina a un altro allenatore. Si tratta del mister 'filosofo' Farioli, l'uomo del miracolo Nizza e tecnico emergente sul panorama europeo.

Antonio Conte "preaccordo con un club italiano"

E Antonio Conte? C'è grande attesa per rivederlo sul campo da calcio dopo l'esperienza con il Tottenham che si è conclusa lo scorso 26 marzo con la risoluzione del contratto con gli Spurs. L'allenatore salentino ha scelto di prendersi un anno sabbatico in vista del grande ritorno a partire da luglio. Dove? Gli indizi sembrano portare alla serie A dove manca dal 2021 quando guidì l'Inter allo scudetto.

Tanti i rumors e se ne registra uno molto di Mario Mattioli che su Radio Radio ha spiegato: "A Napoli l’unico che volevano era Conte, qualsiasi altro sarebbe stato contestato a priori. Ma Conte è già sotto contratto, tra virgolette, con un’altra società italiana e non credo che possa rompere quel preaccordo per andare a Napoli, non essendo un amante delle situazioni prese in corsa”.

Antonio Conte torna in serie A? Ipotesi e indizi di mercato

Insomma, stando a queste indiscrezioni Antonio Conte avrebbe un pre-accordo con una big del calcio italiano. Escludendo dunque il Napoli e un ritorno all'Inter (legatissima a Simone Inzaghi) resterebbero in ballo Roma (Josè Mourinho sarà in scadenza a fine stagione e potrebbe lasciare la capitale: sirene arabe ricchissime per lo Special One), Juventus (tanto si è detto su un Conte nuovamente bianconero, però Max Allegri sta facendo benissimo questa stagione e ha un altro anno di contratto) e Milan (in primavera si tireranno le somme sul lavoro di Stefano Pioli, ma il club rossonero in ogni caso sembra difficile che vada su Antonio Conte).

