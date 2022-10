Antonio Conte in camera da letto... romantica sorpresa per mister Tottenham. Foto-Video

Antonio Conte a Emigratis: la romantica sorpresa di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo organizzano una sorpresa molto romantica per l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte, con l'aiuto di Fausto Leali nel corso della seconda puntata di Emigratis - La resa dei conti andata in onda in prima serata su Canale 5. Nella prima i due "scrocconi" più famosi d'Italia avevano preso in contropiede Neymar ballano la samba in reggiseno e perizoma davanti al fuoriclasse del PSG. Molti i protagonisti dello sport ospiti della serata: da Gianluigi Donnarumma, a Dejan Kulusevski, passando per Pierluigi Gollini e, Maxi Lopez. Sono state le città di Parigi e Londra a fare da sfondo alle avventure dei due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico foggiano.



Antonio Conte a Emigratis canta con Fausto Leali