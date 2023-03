Conte in giro per Londra, il commento di Zanetti. E i tifosi dell'Inter...

Antonio Conte in giro per Londra: il commento di Zanetti scatena i tifosi dell’Inter

Antonio Conte si è concede un pomeriggio in giro per Londra con la moglie e un commento del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti scatena i tifosi nerazzurri sui social: "Un forte abbraccio ad entrambi", ha scritto l'ex capitano. Alcuni supporter della squadra milanese hanno iniziato a sperare... "Ti prego riportacelo", "Capitano, fai il miracolo: alza quel telefono e convinci il nostro Comandante", "Capitano sai cosa fare" e "Il capitano sta lavorando per noi mi sa".

Nelle scorse settimane si era parlato di un contatto informale tra l'Inter e Antonio Conte. E girano sempre voci su un possibile assalto della Roma nel caso di addio di Mourinho (sirene inglesi per lo Special One, legato però ancora da contratto sino al 2024). L'allenatore del Tottenham dovrebbe lasciare gli Spurs a fine stagione e quindi tornare sul mercato degli allenatori. Tanti però i club che potrebbero essere in corsa per l'ex ct della nazionale italiana e la situazione è in divenire. Anche se, come spiegava Affaritaliani.it nei giorni scorsi c'è un'ipotesi più probabile al momento: leggi qui il retroscena.