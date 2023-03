Conte-Inter, colpo di scena: mister Tottenham può tornare a Milano. Retroscena

Conte-Tottenham addio: mister Antonio vuole tornare in Italia

Antonio Conte potrebbe tornare in Italia la prossima stagione. E attenti a un ritorno di fiamma con l'Inter. Il tecnico salentino sembra destinato a lasciare il Tottenham a fine stagione: l'ex mister della Juventus ha voglia di tornare nel nostro Paese e sente la mancanza della sua famiglia. Secondo il Times, la convalescenza passata in Italia nelle scorse settimane - è rientrato a Londra dopo alcuni giorni trascorsi a casa per riprendersi dall'asportazione della cistifellea - ha rafforzato la sua convinzione "di tornare in patria a fine stagione". Gli Spurs hanno un'opzione di rinnovo al 30 giugno, ma la volontà di Antonio Conte pare proprio di lasciare la Premier League.

Conte-Inter, contatto informale per il ritorno dell'allenatore del Tottenham a Milano

In questo momento il mister italiano è concentrato sulla sfida di ritorno con il Milan in Europa (qui dove vederla in tv e streaming) e sul raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League (Tottenham attualmente quarto con 3 punti di vantaggio sul Liverpool che però ha una partita in meno), ma secondo il Times e prima ancora secondo quanto rivelato dal giornalista di TeleLombardia Alfio Musmarra nelle settimane scorse ci sarebbe stato un "contatto informale" da parte dell'Inter. Una chiacchierata esplorativa. Nulla di più al momento, ma che apre una suggestione: il ritorno di Antonio Conte su quella panchina nerazzura che portò allo scudetto due anni fa....

Segue / Conte-Inter, il futuro di Simone Inzaghi e la panchina alternativa per mister Antonio