Antonio Conte, niente Napoli ma sì a Francesca Fagnani: sarà a Belve

Antonio Conte a Belve di Francesca Fagnani

Antonio Conte protagonista a Belve. L'ex allenatore di Tottenham e Juventus sarà ospite del programma di successo di Rai 2 martedì 17 ottobre.

Ad annunciarlo la conduttrice Francesca Fagnani sui social network. Al momento non sono state ancora rilasciate anticipazioni sull'intervista ma sono in molti in attesa di ascoltare il mister salentino.

Antonio Conte, niente Napoli ma c'è la tv con Belve

Nei giorni scorsi infatti Antonio Conte era stato accostato al Napoli come presunto possibile successore di Rudi Garcia. "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia", aveva poi precisato via social l'allenatore nato a Lecce chiudendo tutti i gossip di mercato.