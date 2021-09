Antonio Conte vs Zidane: Manchester United, corsa alla panchina di Solkjaer

La panchina del Manchester United è in bilico e oltremanica si fa il nome di Antonio Conte e quello di Zinedine Zidane in caso di esonero del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils in realtà sono partiti bene in Premier League: la squadra di Cristiano Ronaldo e Pogba è prima con 10 punti in 4 partite assieme a Chelsea, Liverpool ed Everton. Ma il brutto ko all'esordio in Champions League già complica la vita dello United in ottica qualificazione. Ecco la situazione.

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER TRABALLA. SI PENSA A CONTE E ZIDANE

Dopo l'Arsenal anche il Manchester United pensa ad Antonio Conte. Lo riporta stampa britannica. Tanto la panchina di Mikel Arteta nel club londinese, quanto quella di Ole Gunnar Solskjaer a Manchester, soprattutto dopo il ko nell'esordio in Champions contro lo Young Boys, sono "traballanti". In base a quanto riporta il "Daily Express", sono principalmente due i candidati che lo United starebbe valutando per sostituire il tecnico norvegese, ovvero l'ex ct azzurro ed ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, e l'ex guida del Real Madrid, Zinedine Zidane. Proprio il francese, pero', sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza dei red devils.