Arabia Saudita vuole soffiare gli arbitri alla serie A. Offerta pazzesca

Arabia Saudita calciomercato: calciatori, allenatori e arbitri

Dal sergente Milinkovic-Savic a Brozovic, passando Luiz Felipe e Musa Barrow o Demiral... sono tanti i giocatori della serie A passati in Arabia Saudita. O ex stelle del campionato italiano (Cristiano Ronaldo, Koulibaly e Kessie ad esempio) che hanno ceduto a lusinghe e offerte da mille e una notte. Con l'apertura del mercato di gennaio c'è da aspettarsi altri colpi o comunque offerte irrinunciabili. Ma attenzione anche al fronte arbitri.

Arabia Saudita in pressing con l'arbitro italiano Orsato

Secondo Tuttosport, Daniele Orsato sarebbe corteggiato dal campionato saudita. Gli arabi pensano al fischietto veneto che risulta tra i più apprezzati nel panorama mondiale (eletto miglior arbitro al mondo dall'IFFHS nel 2020).

Orsato nel recente passato ha già fatto il suo esordio nella Saudi Pro League: poco meno di un anno fa, a gennaio 2023 aveva diretto la sfida tra l'Al-Ittihad e l'Al-Hilal. Da lì in poi ne ha arbitrate altre quattro (l'ultima lo scorso 21 settembre tra l'Al-Ittihad di Karim Benzema e l'Al-Fateh). Non solo. Il direttore di gara italiano in questa stagione ha diretto anche la sfida del massimo torneo degli Emirati Arabi Uniti tra Al-Ain e Al-Wahda.

Gli arabi ora lo vorrebbero 'full time' in Saudi League e sarebbero pronti a pagarlo il doppio rispetto a quanto percepito in Italia. Poi, il classe '75, potrebbe decidere se continuare ad arbitrare o diventare un dirigente a partire dal 2024. Un segnale forte dal mondo arabo: dopo calciatori e allenatori è pronto ad accendersi il fronte arbitrale.

Orsato quest'anno ha arbitrato sette match in Serie A e cinque in Champions League. L'8 dicembre ha sceso in campo per il big match tra Juventus e Napoli, mentre il 29 ottobre era stato impegnato al Maradona per la sfida tra i partenopei e il Milan.