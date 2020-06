Arbitri, Rizzoli apre al Var a chiamata. E sul rigore di Lazio-Fiorentina...

Rizzoli, rigore Lazio? 99% arbitri lo avrebbe concesso"

"Il rigore concesso alla Lazio? Il Calcio non e' una scienza esatta. Se guardiamo la dinamica dell'azione era difficilissimo dal campo vedere qualcosa di diverso nella dinamica dell'azione con il contatto tra Caicedo e Dragowski. C'e' stata malizia dell'attaccante, il 99% degli arbitri avrebbe dato il rigore", ha spiegato il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli, intervenuto ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1, sul discusso rigore concesso all'attaccante della Lazio Felipe Caicedo contro la Fiorentina sabato sera.

RIZZOLI "VAR DA PERFEZIONARE E SPERO PRESTO ANCHE IN SERIE B"

"Protocollo Var da allargare? Sicuramente va perfezionato, del resto tutto si puo' migliorare. Ricordiamo che il Var e' un progetto giovane e per migliorare bisogna sbagliare e fare esperienza. In ogni caso assolutamente si puo' perfezionare". Questa l'idea del designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli, intervenuto ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1. "Il momento non e' semplice - ha ammesso - c'e' una grande differenza dovuta agli stadi vuoti: hanno un impatto molto forte sui giocatori e sui loro comportamenti, che comunque mi sembra siano positivi. Ma il rovescio della medaglia e' che dal campo si sente tutto: prima qualche parola poteva essere nascosta dal rumore, ora e' tutto evidente". Per quanto riguarda l'utilizzo del Var, Rizzoli si augura che dalla prossima stagione possa partire "il progetto del presidente Nicchi e della Lega Serie B: ci auguriamo possa essere messo in piedi perche' piu' facciamo esperienza con l'utilizzo della tecnologia e piu' riusciamo a migliorare. In Spagna sono gia' partiti anche nel campionato cadetto", ha concluso.

RIZZOLI "VAR A CHIAMATA? NOI ARBITRI NON SIAMO CONTRARI"

"Var a chiamata? Non ci vedrebbe contrari come idea, e' solo una scelta fatta da un ente che gestisce le regole e il protocollo. Peraltro e' un problema che viene riscontrato maggiormente in Italia rispetto ad altre nazioni, non perche' la qualita' degli arbitri sia inferiore, ma e' un discorso di approccio alla materia". Lo ha dichiarato il designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli, intervenuto ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1. "Personalmente non avrei nulla di ostativo sull'idea del Var a chiamata - ha aggiunto - ma dobbiamo sempre pensare che siamo all'interno di uno sport mondiale e dunque le regole devono essere uguali ovunque. Al momento non e' un argomento in discussione a livello internazionale. Forse toglierebbe alcune discussioni, non lo so, ma in Italia non possiamo fare scelte personalizzate".