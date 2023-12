Arbitro preso a pugni dal presidente: Turchia choc, campionato sospeso. "Il mio cervello è impazzito"

Turchia: presidente 'invade' e mette Ko l'arbitro con un pugno

Il campionato di calcio di prima divisione turco è stato sospeso lunedì sera, i seguito all'aggressione di un arbitro dopo una partita, malmenato in particolare dal presidente del club di Ankaragücü.

Lo ha annunciato la Federcalcio turca (TFF). "Per decisione del consiglio di amministrazione della Federcalcio turca - si legge in una nota - le partite di tutti i campionati sono rinviate a tempo indeterminato"

Turchia: presidente dell'Ankaragucu prende l'arbitro. Poi calci da altri due aggressori

La bufera scoppia al termine dell’incontro tra Ankaragucu e Rizespor, all’Eryaman Stadium di Ankara. La partita vede in vantaggio i padroni di casa grazie a un gol di Morutan. In pieno recupero, al 97’, pareggio di Gaich (ex Benevento e Verona). La partita finisce e l’arbitro Halil Umut Meler viene aggredito in campo dal presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, sceso dalla tribuna sul terreno di gioco. Il dirigente gli sferra un pugno in faccia che colpisce il direttore di gara sotto l’occhio sinistro prendendolo di sorpresa. L'arbitro cade a terra rannicchiandosi per proteggersi. A quel punto altri due uomini e lo hanno preso a calci anche sul volto. Meler viene salvato da giocatori e staff ed esce dal campo sulle sue gambe e trasportato d’urgenza in ospedale per le visite. L’occhio tumefatto, gonfio, con livido e la paura che traspare dal suo sguardo.

Turchia: arbitro preso a pugni: trauma cranico. Vuole smettere di arbitrare

L'arbitro ha riportato un trauma cranico ed è rimasto in osservazione dopo una tac cerebrale e avrebbe confidato ad alcuni, secondo le notizie che sono arrivate dalla Turchia, di aver deciso di smettere con la carriera da direttore di gara.

Turchia, arrestato il presidente che ha aggredito l'arbitro

Il presidente dell'Ankaragucu ha dichiarato di non essersi reso conto di ciò che ha fatti: "Il mio cervello è impazzito - ha detto Koca -, la mia vista si è annebbiata e non ricordo cosa ho fatto". Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, il ministro degli Interni ha annunciato che Faruk Koca e due suoi collaboratori sono stati arrestati

Arbitro preso a pugni dal presidente di calcio. La condanna di Erdogan

"Condanno l'attacco all'arbitro Halil Umut Meler. Non permetteremo mai che la violenza interferisca nello sport turco", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'Akp, il partito islamista conservatore di Erdogan, ha avviato una procedura di esclusione contro Koca, secondo quanto riferisce il canale pubblico turco Trt Haber. il presidente dell'Ankaragücü è stato eletto due volte deputato dell'Akp, nel 2002 e nel 2007.