Malagò sulla minaccia d’addio all’Italia di Arianna Fontana: "Amareggiato"

Arianna Fontana pronta a lasciare l'Italia. Olimpiadi 2026 con gli Stati Uniti?

Nuova puntata del braccio di ferro tra Arianna Fontana, l’azzurra più medagliata ai Giochi olimpici, e la Federazione Italiana Sport Ghiaccio. In uno sfogo sui social, Fontana lascia aperte diverse soluzioni, tra esse anche la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per un’altra Nazione. Essendo sposata con il suo allenatore Anthony Lobello, americano, Fontana ha il doppio passaporto. In questa stagione la ‘Freccia bionda’ di Berbenno non sta gareggiando e da qualche anno non fa più parte del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e optando per la società IceLab di Bergamo. “Non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, non ci sono state comunicazioni costruttive per la mia partecipazione a Milano-Cortina - ha affermato Fontana -. Non tollererò più certe decisioni, non c'è più fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte sul tavolo, anche quelle più impensabili".

Negli ultimi mesi l’azzurra dello short track ha vissuto negli Stati Uniti, in particolare a Salt Lake City. "Lascio Salt Lake City dopo aver rimesso i pattini ed esplorato nuove opzioni. Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony aveva già in programma qui per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e SLC (Salt Lake City, ndr) nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico - ha aggiunto la campionessa italiana che partecipa alle Olimpiadi da Torino 2006 -. Vorrei ringraziare gli allenatori e i gruppi d’allenamento con cui ho pattinato mentre ero qui. Grazie per aver accolto me e il mio allenatore a braccia aperte. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare".





Arianna Fontana, Malagò: «Amareggiato, mi aspetto una chiamata»

«Sono profondamente amareggiato», è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul caso Arianna Fontana. Attraverso un post Instagram l'atleta azzurra (più medagliata di sempre ai Giochi olimpici) ha parlato della possibilità di lasciare l'Italia (con la possibilità di partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con la maglia degli Stati Uniti). «Arianna sa quanto le sono stato vicino in tutti questi anni, sin dalla mia elezione a presidente del Coni attraverso riunioni e contatti costanti», ha spiegato Malagò, «e ricordo che l’ho incontrata lo scorso 11 gennaio a Milano, quando mi è venuta a trovare con Anthony nella sede di Milano-Cortina». Il presidente del Coni torna al momento dell’incontro con Arianna Fontana e il marito-allnatore Anthony Lobello: «In quell’occasione abbiamo parlato dettagliatamente di tanti temi che riguardano lei e suo marito, da adesso fino al 2026, e successivamente ho condiviso i contenuti con la Federazione e il suo presidente Gios. Non voglio aggiungere altro per rispetto alla straordinarietà dell’atleta», conclude il presidente, «però onestamente, non solo in qualità di presidente del Coni ma a livello umano e in nome del rapporto personale e dell’affetto che mi lega a lei e che tutti conoscono, mi sento di dire che sono rimasto sinceramente molto dispiaciuto per quello che ha dichiarato. Mi aspetto che mi chiami per chiarire».

Arianna Fontana, Abodi: "Farò il possibile per scongiurare la prospettiva americana"

Sul caso Arianna Fontana è intervenuto anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi: "Farò il possibile, nel rispetto dei ruoli e delle persone e in sintonia con la Federazione italiana sport ghiaccio affinché non si consolidi questa ipotetica prospettiva americana di Arianna Fontana con la quale avevo già un appuntamento purtroppo rimandato a causa di mio un cambio di agenda, non si consolidi”