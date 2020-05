Armani, Charles Leclerc nuovo testimonial

Charles Leclerc è il nuovo volto della campagna Giorgio Armani Made to Measure per la Primavera Estate 2020. Il pilota della Ferrari è protagonista di una campagna pubblicitaria e le foto in bianco e nero sono state scattate da John Balsom a Saint-Tropez, in Costa Azzurra.

“Sono davvero felice di annunciare di essere il nuovo brand ambassador di Armani e della sua linea Made to Measure. La moda, insieme alla musica e ai motori, è sempre stata la mia passione. E rappresentare un brand così iconico è per me un onore”, ha scritto Charles Leclerc su Instagram.

“Charles Leclerc è un pilota molto promettente. Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età, e questo è indice di volontà e determinazione, oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio Made to Measure esalta e accompagna. L’abito su misura non ha età, e questi scatti ne sono la dimostrazione”, spiega Giorgio Armani.