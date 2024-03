Arnaldi super a Miami: Shapovalov ko, sogna il derby con Sinner. E nel ranking Atp...

Matteo Arnaldi super: Shapovalov ko all'Atp 1000 di Miami

Matteo Arnaldi vince al 3° turno dell'Atp 1000 di Miami contro il canadese Denis Shapovalov, numero 126 del mondo ma ex top ten (che aveva eliminato il greco Stefanos Tsitsipas), in due set: 6-3 7-6(7). Con questo successo il 23enne tennista italiano (nel turno precedente si era sbarazzato senza tanti problemi di Aleksandr Bublik, testa di serie numero 17 del torneo) virtualmente arriva al best ranking al n. 35 del mondo, ma la posizione in classifica è dipendente dai risultati di altri rivali in corsa nel torneo.

Matteo Arnaldi, ostacolo Machac sulla strada dei quarti di Miami

Matteo Arnaldi però ha spazio per proseguire il suo cammino nel torneo visto che agli ottavi ha un giocatore insidioso, ma alla portata: il ceco Thomas Machac (numero 60 del tanking Atp), che ha sconfitto Andy Murray in 3 set. Un solo precedente tra i due, vinto in modo netto da Machac (6/0, 6/1) nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Dubai nel febbraio 2023, ma negli ultimi 13 mesi la crescita di Arnaldi è sotto gli occhi di tutti.

Atp Miami, Arnaldi-Sinner? Sogno di derby italiano ai quarti di finale

Il tennista ligure sogna la vittoria con qualificazione ai quarti di finale dove potrebbe avere il derby italiano con Jannik Sinner. Il numero 3 del mondo (e testa di serie numero 2 del torneo, manca Novak Djokovic) ha vinto in rimonta un match complicato con l’olandese Tallon Griekspoor (5-7 7-5 6-1 in due ore e ventitré minuti di gioco). Al prossimo turno il 22enne altoatesino affronterà l’australiano Christopher O’Connell (che ha battuto il figlio d’arte Martin Damm junior).