Ascolti tv, GialappaShow vola con lady Matri, Federica Nargi. Che boom!

GialappaShow va in gol con lady Matri, Federica Nargi al fianco del Mago Forest

GialappaShow cambia due 'ingredienti' e anziché vincere... stravince negli ascolti tv. Intanto il programma della Gialappa's Band questa settimana è andato in onda lunedì anziché domenica sera (per il Gp di F1 del Canada vinto da Max Verstappen davanti a Fernando Alonso e Lewis Hamilton con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz al quarto e quinto posto).

E poi la novità della puntata era la presenza di Federica Nargi. La soubrette e moglie dell'ex attaccante di Milan-Juventus Alessandro Matri è stata protagonista di una puntata in conduzione da voto 10 e lode al fianco di un fuoriclasse come il Mago Forest. Ma andiamo ai risultati della serata: il risultato su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand è stato di 1.225.000 spettatori medi. Il solo primo passaggio, su TV8 e in simulcast su Sky Uno, ha fatto registrare una share del 5,83%, con l'hashtag ufficiale #GialappaShow che è stato in tendenza per tutta la serata.

GialappaShow vola negli ascolti tv: Federica Nargi con il Mago Forest in conduzione (credit foto Jule Hering)



Non solo Federica Nargi al fianco del Mago Forest. La puntata del GialappaShow ha visto la partecipazione di Raf, protagonista di alcuni dei momenti più divertenti della puntata, e vittima della tagliente ironia di Forest. Nel corso della puntata anche gli sketch portati in scena da Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Toni Bonji. Tra i momenti imperdibili dello show, Brenda Lodigiani nei panni di Orietta Berti, che dispensa consigli ben poco affidabili al pubblico con la rubrica “I Consigli di Orietta”, e la presentazione del nuovo libro dai contenuti a dir poco discutibili del vice portavoce aggiunto del governo Galeazzo Italo Mussolini, interpretato da Stefano Rapone.

GialappaShow, Chef Montesi (Alessandro Betti) presenta la ricetta degli involtini primavera... in cinese

Chef Montesi, interpretato da Alessandro Betti, nonostante la perdita delle sue 14 Stelle Michelin, ieri sera a GialappaShow (che torna in onda ogni domenica, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky Uno) ha presentato una ricetta in maniera a dir poco alternativa. Riuscirà il pubblico a casa a riprodurre gli involtini primavera presentati dallo chef.... in lingua "cinese"?

