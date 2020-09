Ascolti tv, Piero Chiambretti scende con la seconda puntata di Tiki Taka

Piero Chiambretti e il suo Tiki Taka non sfondano. La seconda puntata del talk show calcistico di Italia 1 si ferma a 469.000 spettatori con il 5.89% (con Ariedo Braida, Eleonora Goldoni, Stefano Bonaccini come ospiti e Ivan Zazzaroni, Xavier Jacobelli, Andrea Di Caro, Franco Ordine e Giampiero Mughini tra gli opinionisti).

Numeri in calo rispetto all'esordio, discreto, quando, la nuova versione del programma aveva ottenuto - pur nella serata dei dibatti elettorali (per Regionali e Referendum) 546.000 spettatori con il 7% totale. Buono però il dato del 10.33% di share sui giovani 15-34 anni (7.03% individui).

La fascia della seconda serata viene vinta da Rai 1 e Canale 5, con il Grande Fratello Vip Live che tocca il 19.53% (804.000 spettatori) e Techetechetè che fa il 7.87% di share con 888.000.

La conduzione made in Chiambretti è votata al sorriso e all'ironia, con battute intelligenti e verve, ma stando a questi numeri i tifosi potrebbero aver sentito la mancanza del ritmo alto, più da dibattito calcistico che teneva Tiki Taka in passato? “Cercherò di non far rimpiangere il grande Pier Pardo, fondatore di questa trasmissione. Io non sono un giornalista sportivo, sono soltanto un appassionato di calcio, che è lo sport più bello del mondo“, aveva detto Chiambretti prima dell'esordio. Due puntate non fanno una regola, le prossime settimane diranno se la nuova formula convincerà gli spettatori.

In queste ore intanto Bobo Vieri ha dato l'addio definitivo a Mediaset. L'ex centravanti dell'Inter l'anno scorso era nel cast fisso del programma, mentre quest'anno era stato escluso dalla squadradi Tiki Taka: “Ho chiuso definitivamente il contratto con Mediaset. Ciao ciao”, ha scritto sui social.