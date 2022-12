Ashley Harkleroad, ex tennista (ora star di TikTok) diventa un elfo di Natale

Ashley Harkleroad con i regali di Natale sotto l'albero: l'ex campionessa di tennis diventa un "Elfo"

I regali sotto l'albero? "Se fai il bravo te li porta Babbo Natale". Quante volte da bambini abbiamo sentito questa frase. Oggi si potrebbe rimodularla con "Se fai il bravo te li porta Ashley Harkleroad". Già, proprio l'ex tennista americana che arrivò sono al numero 39 delle classifiche mondiali come best ranking Wta e forse il cui talento avrebbe potuto portarla anche più in su. Poi col tempo è diventata famosissima anche per i servizi fotografici, gli scatti, Onlyfans e anche i video su TikTok. Oggi è una star social.



Ashley Harkleroad (Instagram ashleyharkleroad)



E nelle scorse ore Ashley Harkleroad si è vestita da Elfo di Natale, con l'albero e i regali a far da contorno. E come si diceva il detto potrebbe diventare... "Se fa il bravo chissà che al posto di Babbo Natale i regali li porti la bellissima Ashley"

Ashley Harkleroad star social, i video di TikTok dell'ex tennista