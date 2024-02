Aspettando Sinner, ecco Musetti e... Tennis, gli italiani in campo (e in tv)

Aspettando Jannik Sinner (a Rotterdam il rientro), ecco Lorenzo Musetti e... Tennis, gli italiani in campo (e in tv)

In ambito maschile la settimana è dedicata a tre tornei ATP 250. A Marsiglia (cemento indoor) la testa di serie numero 1 sarà il polacco Hubert Hurkacz, la numero 2 il bulgaro Grigor Dimitrov. L’Italia sarà rappresentata in tabellone da Lorenzo Musetti (testa di serie n.6), impegnato al primo turno contro l’ungherese Fabian Marozsan.

A Dallas (cemento indoor) le prime due teste di serie saranno statunitensi, Francis Tiafoe e Tommy Paul in un torneo senza rappresentanti italiani. A Cordoba (terra rossa) il numero 1 del tabellone è il padrone di casa Francisco Cerundolo.

In ambito femminile l’appuntamento più interessante è il WTA 500 di Abu Dhabi (cemento) , che vede come testa di serie numero 1 la kazaka Elena Rybakina e a seguire la tunisina Ons Jabeur con il numero 2. Due le azzurre teste di serie al WTA 250 di Cluj-Napoca (cemento indoor): Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, mentre la favorita è la ceca Karolina Pliskova.

Sky Sport Tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno) sarà sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Dei cinque tornei saranno trasmesse tutte le partite di cui è prevista la copertura televisiva grazie, di giorno in giorno, ai canali Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 257 e 258.

I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Lucio Rizzica, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Fabio Tavelli e Pietro Nicolodi mentre al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi e Fabio Colangelo.

Fino al 2028 Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.