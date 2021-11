Atalanta-Manchester United su Sky: debuttano droni e realtà aumentata

Torna la Champions League e Sky lancia interessanti novità tecnologiche per la quarta giornata della fase a gironi. Atalanta-Manchester United sarà la prima produzione di Sky in 4K HDR-HLG nativo: seguendo la sfida tra Zapata e Cristiano Ronaldo su Sky Q in 4K HDR si potranno osservare più nitidamente i dettagli visivi, con immagini più dettagliate e colori più vivi e brillanti.

La sfida del Gewiss Stadium vedrà inoltre l’esordio di nuove animazioni in Realtà Aumentata applicata direttamente sul terreno di gioco e sugli spalti e sarà anche impiegata una nuova tecnologia per rendere ancora più immersivi i replay in Superslomotion.

Inoltre, un drone realizzerà immagine panoramiche durante il pre e il post-partita, per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente al telespettatore.