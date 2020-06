Atalanta ribalta la Lazio: 3-2. Papu Gomez: "Ero tranquillo anche sullo 0-2"

ATALANTA-LAZIO 3-2, PAPU GOMEZ "ANCHE SOTTO DI DUE GOL ERO TRANQUILLO"

"Abbiamo fatto tante rimonte, ero tranquillo anche sotto di due gol: il nostro gioco ci porta sempre a segnare", spiega l'attaccante dell'Atalanta Alejandro Gomez dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio a Bergamo. "All'inizio dovevamo prendere ritmo - ha detto l'argentino a Sky Sport - la qualita' della Lazio non ti perdona. Se puntiamo piu' in alto del 4° posto? Non possiamo mollare, abbiamo squadre importanti dietro di noi come Roma, Napoli e Milan. Continuiamo cosi', poi magari nelle ultime fasi del campionato possiamo puntare piu' in alto", ha concluso il Papu.

Atalanta-Lazio 3.2, Luca Percassi: Molto felici, grandissima prestazione"

"Siamo molto contenti, anche stasera è stata fatta una grandissima prestazione. Siamo molto felici di questo", ha detto l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi dopo il 3-2 in rimonta sulla Lazio. "Aver fatto due partite così (con Lazio e Sassuolo, ndr) a distanza di pochi giorni e aver vinto ha un grande valore", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

ATALANTA AFFONDA LA LAZIO, 3-2 A BERGAMO E LA JUVENTUS E' A +4 SUI BIANCOCELESTI

L'Atalanta ferma con merito una fortissima Lazio e con una rimonta incredibile supera la squadra di Inzaghi 3-2 a Bergamo, anche se orfana dello squalificato Gasperini. Prima partita per i secondi in classifica e la Juventus s'allontana (quattro punti di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi), magra consolazione avere la terza in classifica, l'Inter, fermata da un sorprendente Sassuolo a S.Siro. Nel primo tempo apre la serie dei gol un'autorete di De Roon al quinto minuto di gioco su contropiede della Lazio, un errore che avrebbe portato il risultato reale a un umiliante 3-1. Il raddoppio arriva con un fantastico gol di Milinkovic, una fucilata sulla distanza che entra a sinistra all'11'. Al 38' accorcia la distanza Gosens di testa. Dopo un primo tempo di corsa, come ormai accade nella ripresa dallo stop da Covid il ritmo cala visibilmente nel secondo. Atalanta più aggressiva di prima e spesso nella metà campo degli ospiti, che a tratti restano in 10 per infortuni, prima di Milinkovic-Saciv e poi di Cataldi. I contropiede della Lazio perdono energia ma la difesa resta vigile e l'Atalanta non sembra diventare mai pericolosa finché Malinovsky non scaglia un fulmine di sinistro da fuori area e porta l'Atalanta al pareggio al 66'. La Lazio fa fatica e non fornisce più i contropiede fulminei del primo tempo, l'Atalanta torna a crescere fisicamente, mostra di cosa è capace e all'80' trafigge Strakosha con Jose Palomino. Il numero 1 della Lazio però si riscatta parando quello che sarebbe stato il quarto gol (del Papu Gomez) al 90'. Un ultimo contropiede della Lazio nel primo minuto di recupero non finalizza.