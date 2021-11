Atletico Madrid-Milan: come vedere la sfida di Champions in diretta tv

Atletico Madrid-Milan dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Come seguire la Champions League in diretta

Atletico Madrid e Milan si sfidano mercoledì 24 novembre nella fase a gironi di Champions League: ecco come seguire la partita in diretta-tv. I rossoneri di Stefano Pioli devono puntare per forza alla vittoria, visto il loro pessimo avvio nella massima competizione. Solo i tre punti possono consentire al Milan di continuare a sperare in una serie di combinazioni di risultati favorevoli per proseguire il proprio percorso in Europa. Anche i “Colchoneros”, però, non possono può permettersi di sbagliare: i madrileni sono terzi nel girone e reduci da due sconfitte consecutive con il Liverpool, già certo del primo posto nel girone. Alle sue spalle, è ancora tutto possibile, ma il Milan ha un solo punto, contro il 4 dell’Atletico e i 5 del Porto, e quindi deve sperare in una vera e propria impresa al Wanda Metropolitano.

Torna la Champions League: come seguire il Milan

Atletico Madrid-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è assicurata di diritti della migliore partita in programma nel corso dei mercoledì di Champions League. La gara sarà quindi visibili sulle moderne smart tv compatibili con l’app di Prime Video, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Per coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video, un’ulteriore opzione sarà rappresentata dall’app presente su SkyQ. La telecronaca della partita è affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero.