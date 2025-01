Australian Open, Sinner distrugge De Minaur, quando si gioca la semifinale con Shelton (i 5 precedenti che...)

Australian Open 2025, Sinner vs Shelton, quando si gioca e i precedenti

L'ultimo ostacolo sulla strada verso la finale dell'Australian Open (vinto un anno fa in finale con Medvedev) per Jannik Sinner è rappresentato da Ben Shelton. Il 22enne di Atlanta - considerato uno dei campioni emergenti del tennis mondiale - il campione italiano si sono affrontati già in 5 occasioni: 4-1 per il numero uno del ranking Atp che perse solo la prima volta, ai sedicesimi dell'Atp 1000 di Shangai (6/2, 3/6, 7/6). Da lì in poi non c'è stata storia, tutte vittorie senza lasciare un set all'avversario: rivincita quasi subito al 500 di Vienna (7/6, 7/5), mentre nel 2004 successo a Indian Wells (7/6, 6/1), Wimbledon (6/2, 6/4, 7/6) e (di nuovo) a Shangai (6/4, 7/6).

La semifinale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Ben Shelton si giocherà venerdì 24 gennaio con orario ancora da stabilirsi. L'altra sfida vedrà opposti Novak Djokovic (undici volte vincitore del torneo e giustiziere di Carlos Alcaraz ai quarti) e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del seeding e secondo nel ranking Atp.

Australian Open 2025, Sinner distrugge De Minaur: semifinale contro Shelton

Jannik Sinner vola in semifinale all'Australian Open 2025 senza alcuna fatica. Se negli ottavi aveva concesso un set a Holger Runer, i quarti sono una passaggiata per il numero 1 del ranking Atp, che si lascia alle spalle anche il malessere accusato nel turno precedente e dà la sensazione di essere invincibile: nulla può Alex De Minaur, idolo del pubblico di Melbourne e testa di serie numero 8 del torneo, che perde in 3 rapidi set con il punteggio di 6/3, 6/2, 6/1. Nessuna sorpresa: con questo successo il campione azzurro conduce sull'australiano per 10 a 0 nei confronti diretti (tra cui finale di Davis 2023, Rotterdam e Master 1000 Toronto dello stesso anno). In semifinale Jannik Sinner affronterà Ben Shelton che ha sconfitto Lorenzo Sonego.

Australian Open 2025, Lorenzo Sonego si arrende a Ben Shelton

Lo splendido Australian Open 2025 di Lorenzo Sonego finisce qui, dopo una battaglia lunga 4 contro Ben Shelton. Il tennista americano, testa di serie numero 21 del seeding, vince il match valido per i quarti di finale dell'Happy Slam: 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7-4) il punteggio finale in tre ore e 50. Una sconfitta dando tutto e lottando per Lorenzo Sonego che esce a testa altissima dal torneo. L'unico rimpianto forse nel secondo set, quando recupera un break a Shelton, raggiungendolo sul 5-5, poi ne subisce un altro dopo essere stato avanti 40-30 sul suo servizio sbagliando uno smash che poteva portarlo al tie-break.

Lorenzo Sonego (foto Lapresse)

Australian Open 2025, Shelton vs Sinner in semifinale

Per Shelton è la seconda semifinale in un torneo dello Slam dopo lo Us Open 2023 che lo vide arrivare al cospetto di Novak Djokovic (vincitore 3-0). Questa volta. come detto, sarà Jannik Sinner l'avversario del 22enne di Atlanta.

Sonego, il nuovo ranking Atp dopo l'Australian Open

Per Lorenzo Sonego sfuma dunque il sogno di un derby italiano in semifinale contro Sinner, ma si chiude un Australian Open pieno di soddisfazioni, grandi vittorie e che lo rilancia anche nelle classifiche mondiali: il nuovo ranking Atp da lunedì lo vedrà al 35° posto con venti posizioni guadagnate rispetto all'inizio dello Slam di Melbourne.