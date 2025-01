Australian Open 2025 sorteggio, Sinner vs Berrettini: ecco quando. Mentre Alcaraz-Djokovic... Date, dove vederlo in tv, news

Australian Open 2025 date

L'Australian Open 2025 sta per partire: il primo turno scatta il 12 gennaio con le finali in programma sabato 25 e domenica 26. Inutile dire che è il sogno dei tifosi italiani è di rivedere Jannik Sinner sollevare il trofeo dell'Happy Slam come accadde un anno quando sconfisse nel match decisivo il russo Daniil Medvedev in 5 set (rimontando da 2-0, un po' come... il suo Milan nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter). Nel torneo femminile la campionessa in carica è Aryna Sabalenka, la Tigre della Bielorussa. L'Italia punta su Jasmine Paolini, top-4 del ranking Wta, reduce dalla vittoria nella Billie Jean King Cup (la Davis femminile) con le compagne di nazionale e finalista al Roland Garros e Wimbledon lo scorso anno.

Australian Open 2025 sorteggio: Sinner vs Alcaraz o Djokovic? Solo in finale

Jannik Sinner debutterà contro il cileno Nicolas Jarry. Il numero 1 del tennis mondiale e campione in carica dell'Australian Open non ha dalla sua parte del tabellone né Carlos Alcaraz né Novak Djokovic che affronterebbe dunque soltanto nell'eventuale finale. Non solo: anche il tedesco Alexander Zverev è dal lato opposto di Sinner.

Il secondo turno sarebbe contro Schoolkate o Daniel, al terzo turno potrebbe esserci un derby con Flavio Cobolli. E un altro scontro tra italiani è eventualmente possibile agli ottavi: sarà Jannik Sinner vs Matteo Berrettini? In quel turno però il vero rischio è di trovarsi conto un avversario molto ostico quale il danese Holger Rune (n.13 del seeding). Quarti di finale potrebbero essere contro l'australiano Alex De Minaur (numero 8) e la semifinale con l'americano Taylor Fritz (sconfitto nella finale delle Atp Finals a Torino) o rivincita contro Daniil Medvedev. Finale possibile per l'appunto con Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Alexander Zverev.

Australian Open 2025, Jasmine Paolini: sorteggio e tabellone

La numero 4 del mondo affronterà al primo turno una qualificata, poi nel tabellone di Jamine Paolini ci sarebbe uno scontro con Zarazua o Townsend al secondo e forse Elina Svitolina al terzo turno. Eventuali ottavi con Katie Boulter (o Bia Haddad Maia) e possibili quarti contro Rybakina. Dovesse passare anche questo ostacolo, Iga Swiatek è l'indiziata numero uno di raggiungere la semifinale (con Aryna Sabalenka dall'altro lato del tabellone).

Australian Open 2025 primo turno tennisti italiani: derby Musetti-Arnaldi

J. Sinner vs N. Jarry

L. Musetti vs M. Arnaldi

F. Cobolli vs J. M. Etcheverry

M. Berrettini vs C. Norrie

L. Darderi vs J. Martinez

L. Sonego vs S. Wawrinka

L. Nardi vs G. Diallo

F. Fognini vs G. Dimitrov

Australian Open 2025 ottavi di finale teorici

[1] Sinner – [13] Rune

[11] Tsitsipas – [8] De Minaur

[4] Fritz – [16] Musetti

[9] Rublev – [5] Medvedev

[7] Djokovic – [10] Dimitrov

[15] Draper – [3] Alcaraz

[6] Ruud – [12] Paul

[14] Humbert – [2] Zverev

Australian Open 2025 possibili quarti di finale

J. Sinner vs A. de Minaur

T. Fritz vs D. Medvedev

N. Djokovic vs C. Alcaraz C.

Ruud vs A. Zverev

Australian Open 2025 femminile primo turno tenniste italiane

[4] J. Paolini – qualificata

E. Cocciaretto – [12] Shnaider

L. Bronzetti – [21] Azarenka

Australian Open femminile ottavi teorici

[1] A. Sabalenka – [14] M. Andreeva

[12] Shnaider – [5] Zheng

[3] Gauff – [16] Ostapenko

[11] Badosa – [7] Pegula

[6] Rybakina – [10] Collins

[15] Haddad Maia – [4] Paolini

[8] Navarro – [9] Kasatkina

[13] Kalinskaya – [2] Swiatek

Australian Open 2025 dove vederlo in tv e streaming

Il primo Slam stagionale sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport (210 Sky) ed Eurosport 2 (211 Sky). Chi vuole seguire l'Australian Open in streaming potrà cercarlo sull piattaforme Now, Dazn e Discovery+.

Australian Open: il calendario

Singolare/Doppio maschile

12-13-14 gennaio: 1° turno

16-17 gennaio: 2° turno

18-19 gennaio: 3° turno

20-21 gennaio: ottavi di finale

22-23 gennaio: quarti di finale

25 gennaio: semifinali (più finale doppio misto)

26 gennaio: finale doppio 27 gennaio: finale

Singolare/Doppio femminile

24 gennaio: semifinali

26 gennaio: finale

27 gennaio: finale doppio