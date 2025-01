Australian Open, Berrettini 2° turno da incubo. Musetti vince il derby. Medvedev paura e distrugge la telecamera (video)

Australian Open 2025, Lorenzo Musetti sconfigge Matteo Arnaldi

Lorenzo Musetti ha conquistato il derby italiano nel primo turno degli Australian Open contro Matteo Arnaldi. Un match equilibrato che il tennista carrarino testa di serie numero 16 del seeding vince dopo oltre 4 ore di lotta con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Al secondo turno incontrerà Roberto Bautista Agut o Denis Shapovalov.

“Oggi non ho giocato il mio miglior tennis – le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria – spero di poter migliorare. Anche l’anno scorso, quando ho raggiunto le semifinali di Wimbledon, i primi match non sono stati di un livello così alto da parte mia. Ma alla fine ho giocato il mio miglior tennis. Spero di poter fare lo stesso qui. Il mio obiettivo è arrivare alla seconda settimana“.

Australian Open 2025, Berrettini stende Cameron Norrie

Matteo Berrettini vince in rimonta al primo turno degli Australian Open battendo in 4 set il britannico Cameron Norrie, con il punteggio di 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3 in un match che lo ha visto servire 32 ace e mettere a segno 63 vincenti. Il tennista il romano, numero 34 del mondo ha impostato un match solido contro un giocatore attualmente al 52° del ranking Atp, ma ex top-10: "È stato un primo turno molto duro, perché Cameron comunque è stato top ten anche lui. Ha fatto semifinale a Wimbledon, abbiamo fatto finale al Queen’s, quindi è stato un match tosto, una bella lotta. Il primo set lo avrei dovuto portare a casa, ma poi mi sono messo lì a lavorare, quindi è ancora una pacca sulla spalla in più”.

Un segnale forte quello lanciato da Matteo Berrettini in un torneo che lo ha visto arrivare in semifinale nel 2022 (persa contro Rafa Nadal che avrebbe poi conquistato lo Slam battendo in finale Daniil Medvedev). "Stare fermo sette mesi è qualcosa che non è facile da gestire. Quello che mi serve è giocare partite come quella di oggi, giocare contro il migliori del mondo, migliorare e mettere dentro tennis. Quello che posso dire è che come apice, e si è visto con Sinner a Wimbledon, il mio tennis ha un livello alto, nonostante sia passato diverso tempo", le parole di Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la vittoria contro Cameron Norrie al primo turno dell'Australian Open.

Il prossimo match però sarà molto complicato visto che affronterà Holger Rune che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4.

Numero 13 ATP, il 21enne danese ha vinto tre dei quattro precedenti confronti diretti contro Matteo Berrettini. Una sfida dunque complicata, ma non impossibile per il tennista italiano ex numero 6 del mondo che ha mostrato di essere in condizione fisica e tecnica molto buona. Sognando magari un derby contro Jannik Sinner agli ottavi di finale...

Australian Open 2025, Medvedev rischia di perdere e distrugge una telecamera

Dopo l'eliminazione di Tsitsipas (e il ritiro di Dimitrov), la seconda giornata ha rischiato di raccontare un adddio ancora più clamoroso al primo turno dell'Australian Open: Daniil Medvedev s è trovato sotto per 2 set a 1 contro il thailandese Kasidit Samrej - numero 418 del ranking Atp - che lo ha messo in seria difficoltà sino a quando ha avuto benzina nel serbatoio. Poi il calo finale che ha permesso al russo - tre volte finalista all'Australian Ope (sconfitto da Djokovic, Nadal e Sinner) di vincere in 5 set: 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2. Il numero 5 del mondo è apparso nervoso in alcuni frangenti del match e a un certo punto ha demolito a colpi di racchetta la telecamera fissata al centro della rete. Anche la racchetta é poi finita a terra, spezzata in più punti.

Australian Open 2025, Luca Nardi ko all'esordio

Luca Nardi esce al primo turno dell'Australian Open. Il tennista italiano è andato avanti due set a uno ma ha finito invece per cedere alla distanza contro il canadese Gabriel Diallo, che si è imposto 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2.

Fuori Cobolli

Flavio Cobolli conferma il periodo poco brillante di questo inizio stagione costellato da problemi fisici alla spalla ed alla gamba destra perdendo in 4 set contro l'argentino Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-5, 6-1.

Bene Jasmine Paolini

Avanza al secondo turno anche la nostra Jasmine Paolini che in un'ora circa si è liberata della cinese Wei per 6-0, 6-4.