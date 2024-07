Wimbledon, Sinner-Berrettini show! Vince Jannik che al terzo turno avrà...

Wimbledon, Sinner dopo la vittoria su Berrettini: "Sono stato anche un po' fortunato"

"Siamo molto amici, abbiamo giocato assieme in Coppa Davis e ogni tanto ci alleniamo anche assieme. Durissima essersi affrontati al secondo turno in un torneo così importante - le parole di Jannik Sinner dopo aver battuto Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon dopo un grande duello durato 4 set -. Abbiamo giocato benissimo entrambi, nei tre tie-break sono stato anche un po' fortunato, questa volta è andata bene a me".

Il tennista italiano numero uno del mondo e del tabellone nello Slam sull'erba londinese spiega: "Sapevo di dover alzare il livello del mio tennis contro Matteo - ha aggiunto il numero uno al mondo - è uno specialista sull'erba, a Wimbledon è arrivato in finale. Era una sfida difficile per me, sono contento di come l'ho gestita, ho avuto alti e bassi, come è inevitabile che sia, ma è andata bene".

Wimbledon, Sinner vince un grande duello con Berrettini

Matteo Berrettini ci prova ma perde, uscendo tra gli applausi del pubblico londinese: al terzo turno di Wimbledon ci va Jannik Sinner. È il numero uno del mondo ad aggiudicarsi il derby italiano sul Centrale: 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4) dopo tre ore e 42 minuti. Primo set di grande equilibrio, con entrambi gli azzurri che riescono a tenere sempre la battuta, nel secondo parziale il 28enne romano - che sui prati londinesi è arrivato in finale nel 2021, battuto da Djokovic - riesce a strappare il servizio a Sinner ma immediato arriva il contro-break. Anche stavolta serve il tie-break per spezzare l'equilibrio e anche stavolta è il 22enne altoatesino ad avere la meglio.

Berrettini non molla, continua a spingere e prova a riaprire i giochi sfruttando qualche passaggio a vuoto del rivale. Il quarto parziale segue lo stesso spartito dei primi due ma per la terza volta il tie-break sorride a Sinner, che si conferma così uno specialista dei derby italiani giocati a livello Atp: 14 match e 14 vittorie, con Berrettini che si era dovuto arrendere anche nell'unico precedente, all'Open del Canada del 2023.

Wimbledon, Sinner al terzo turno con Kecmanovic

Il numero uno del mondo e del tabellone, semifinalista nella scorsa edizione, affronterà ora il serbo Miomir Kecmanovic, numero 52 Atp, che ha eliminato Tallon Griekspoor, 27esima testa di serie, 4-6 7-6(7) 1-6 6-2 6-3: tre i precedenti, tutti a favore di Sinner, l'ultimo dei quali a Cincinnati due anni fa.

Wimbledon, Fognini va a terzo turno, Ruud ko in 4 set

Fabio Fognini (foto Lapresse)



Grande vittoria di Fabio Fognini a Wimbledon. Il tennista ligure, 37 anni e numero 94 del mondo, su una superficie che non ama sul campo numero 2 del terzo Slam della stagione in corso sull'erba londinese, firma quella che potrebbe essere l'impresa di giornata eliminando Casper Ruud, ottava testa di serie, per 6-4 7-5 6-7(1) 6-3 in tre ore e 16 minuti di gioco. Fognini, che avrebbe già potuto chiudere i conti nel terzo set dove ha avuto un match-point al servizio sul 5-2, approda così al terzo turno. Il tennista azzurro, che eguaglia il suo miglior risultato a Wimbledon, raggiunto in altre sei occasioni, affronterà uno fra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista Agut

Wimbledon, Sonego ko con Bautista, no derby con Fognini

Roberto Bautista Agut nega il terzo derby italiano a Wimbledon. Si chiude contro il 36enne spagnolo al secondo turno la corsa sui prati londinesi di Lorenzo Sonego, il cui miglior risultato nello Slam d'Oltre Manica restano gli ottavi di tre anni fa: il tennista torinese cede per 6-3 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e 47 minuti. Bautista Agut al terzo turno troverà Fabio Fognini, reduce dal successo su Ruud. Il ligure è avanti 7-3 nei precedenti, nessuno dei quali però sull'erba, con l'ultimo confronto al Roland Garros 2019 vinto in quattro set dall'azzurro.