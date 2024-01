Australian Open, Jasmine Paolini ko: il sogno si infrange agli ottavi, ma...

Australian Open, Jasmine Paolini eliminata agli ottavi da Kalinskaya

Si fermano agli ottavi gli Australian Open di Jasmine Paolini: la 28enne tennista azzurra perde con un netto 6-4 6-2 contro la russa Anna Kalinskaya, che vola per la prima volta in carriera ai quarti in uno Slam.

Jasmine Paolini lascia il primo Slam del 2024 con la consolazione di aver conquistato il primo ottavo di finale in carriera in un torneo Major, il best ranking (al momento n. 24 nella classifica live Wta) e la leadership italiana consolidata (Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono tra il 57 e il 60 nel ranking mentre Camila Giorgi è al 68).

Senza dimenticare lo splendido finale di 2023 quando, insieme alle sue compagne di nazionale, ha raggiunto la finale della Billie Jean King Cup - la Coppa Davis femminile- /ottenendo successi sulla top-20 Wta Garcia e su Anna-Lena Friedsam).