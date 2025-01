Australian Open, il montepremi milionario. Ecco cosa guadagnano i giocatori, dal primo turno alla finale

Australian Open, tutti i premi dal primo turno al vincitore

Gli Australian Open sono il primo torneo del Grande Slam dell'anno e segnano di fatto il via alla stagione del tennis. Un torneo molto amato da tutti i giocatori e che quest'anno è riuscito ad aumentare anche il budget previsto per il montepremi.

Questa edizione 2025 segna infatti un record assoluto: il totale messo a disposizione dei giocatori infatti è di 93 milioni di dollari australiani, pari a 60 milioni di dollari Usa. Merito del successo globale del tennis e dei sempre maggiori ricavi per i diritti tv oltre che per quanto versato dagli sponsor.

Va aggiounta una cosa importante; come avviene ormai da qualche anno il montepremi complessivo è diviso in maniera uguale tra gli uomini e le donne, dopo che prima erano i primi a guadagnare di più.

Le cifre

Sono 128 i giocatori ammessi al tabellone principale che scendono in campo per il primo turno. Ed è proprio a chi lascia il torneo alla prima partita che guarda la divisione del montepremi. Il concetto infatti è quello di ridurre la differenza tra il premio per il vincitore e quello per chi esce subito.

Queste le cifre, turno per turno:

Vincitore: 3.500.000 AUD (2.200.000 USD)

Finalista: 1.900.000 AUD (1.178.000 USD)

Semifinalisti: 1.100.000 AUD (682.000 USD)

Quarti di finale: 665.000 AUD (412.500 USD)

Ottavi di finale: 420.000 AUD (261.000 USD)

Terzo turno: 290.000 AUD (180.000 USD)

Secondo turno: 200.000 AUD (124.000 USD)

Primo turno: 132.000 AUD (82.000 USD)