Australian Open, Sinner batte Rublev e vola ancora in semifinale con Djokovic

Australian Open, Sinner vola in semifinale dopo aver batutto Rublev: nuovo match per l'altoatesino con il campione Djokovic

Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open dopo aver battuto in tre set Andrey Rublev (6-4, 7-6, 6-3) Così il giovane tennista azzurro - che fin qui non ha perso nemmeno un set ed è numero 4 al mondo - si troverà a confrontarsi, ancora una volta, con il campione in carica Novak Djokovic, che a sua volta ha sconfitto nei quarti lo statunitense Taylor Fritz, 12esima forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-2 6-3 per la 33ma vittoria di fila sul cemento di Melbourne: l’ultima sconfitta risale a quattro anni e un giorno fa contro Hyeon Chung.

Il match di venerdì 26 gennaio verrà trasmesso in diretta su Sky Sport ed è un appuntamento intrigante per tutti i tifosi della coppia di atleti che - come riporta il Tempo - si sono già sfidati alla fine del 2023 tra Finals e Coppa Davis.