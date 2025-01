Australian Open, Sonego ko: nuovo ranking Atp super, ma addio sogno semifinale con Sinner

Australian Open 2025, Lorenzo Sonego si arrende a Ben Shelton

Lo splendido Australian Open 2025 di Lorenzo Sonego finisce qui, dopo una battaglia lunga 4 contro Ben Shelton. Il tennista americano, testa di serie numero 21 del seeding, vince il match valido per i quarti di finale dell'Happy Slam: 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7-4) il punteggio finale in tre ore e 50. Una sconfitta dando tutto e lottando per Lorenzo Sonego che esce a testa altissima dal torneo. L'unico rimpianto forse nel secondo set, quando recupera un break a Shelton, raggiungendolo sul 5-5, poi ne subisce un altro dopo essere stato avanti 40-30 sul suo servizio sbagliando uno smash che poteva portarlo al tie-break.

Australian Open 2025, Shelton vs Sinner in semifinale?

Per Shelton è la seconda semifinale in un torneo dello Slam dopo lo Us Open 2023 che lo vide arrivare al cospetto di Novak Djokovic (vincitore 3-0). Questa volta potrebbe essere Jannik Sinner l'avversario del 22enne di Atlanta, se il fuoriclasse azzurro rispetterà il pronostico, battendo Alex de Minaur.

Sonego, il nuovo ranking Atp dopo l'Australian Open

Per Lorenzo Sonego sfuma dunque il sogno di un derby italiano in semifinale contro Sinner, ma si chiude un Australian Open pieno di soddisfazioni, grandi vittorie e che lo rilancia anche nelle classifiche mondiali: il nuovo ranking Atp da lunedì lo vedrà al 35° posto con venti posizioni guadagnate rispetto all'inizio dello Slam di Melbourne.