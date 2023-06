Bari tra Gianni Rivera e i gol della bomber Coyote Cutee tifosa numero 1!

Bari, Gianni Rivera sogna il club di De Laurentiis

Il Bari smaltisce la delusione per la mancata promozione in serie A (dopo la finale playoff col Cagliari di Claudio Ranieri) e guarda avanti. Nelle scorse ore Gianni Rivera, ex bandiera del Milan, ha parlato dell'interesse di alcuni imprendotori per rilevare il club pugliese. "Con un gruppo di amici imprenditori abbiamo deciso di investire nel calcio, in serie A o B. A cominciare da Bari. Una ventina di giorni fa ho avuto un contatto telefonico con il sindaco Antonio Decaro, gli abbiamo fatto presente che siamo disponibili ad acquistare la società. L’idea di portare una squadra dalla B alla A mi è sempre piaciuta. Ho anche l’Academy Gianni Rivera che potrebbe crescere molti giovani", le parole dell'ex Golden Boy rossonero al Corsera che il 18 agosto compirà 80 anni. Va però detto che essendo il Bari rimasto in serie B, la famiglia De Laurentiis non ha alcuna necessità di cederlo (alla luce delle norme federali sulla multiproprietà). Ed è trapelato un 'no comment' all'Ansa alle parole di Gianni Rivera. Non solo. Attraverso una la lettera ai tifosi dei giorni scorsi Luigi De Laurentiis, presidente dei Galletti, ha già fatto sapere di essere pronto a programmare la prossima stagione.

Bari, la tifosa più sensuale del calcio italiano fa sognare i supporter dei galletti (e non solo)

In una stagione dolce-amara, che ha fatto sognare ai supporter del Bari la promozione in serie A sino all'ultimo secondo, la vera rivelazione forse è stata.. una tifosa illustre dei Galletti: si tratta della bellissima Coyote Cute, divenuta famosa inizio stagione per le sue foto sensuali con perizoma in vista nella Curva barese in casa o anche in trasferta. Tra l'altro un paio di settimane fa, prima della finale Bari-Cagliari, la super tifosa pugliese aveva lanciato un sondaggio social: "E se il Bari andasse in serie A? Cosa vorresti che facessi per festeggiare". Tanti i commenti e i sogni degli altri supporter del club di De Laurentiis, ma purtroppo per loro (e non solo per loro), nessun fioretto potrà esser realizzato vista la sconfitta. Magari l'anno prossimo...