Federico Baschirotto, dalla serie A al lavoro nei campi dove guida il trattore

Non solo calcio per Federico Baschirotto. Il 27enne difensore del Lecce (che l'ex ct Roberto Mancini inserì tra i pre-convocati azzurri per la Nations League 2022/2023) nel tempo libero lavora nell’azienda agricola di famiglia, la “Baschirotto Farm”.

Passione e lavoro che si mescolano in un mix vincente per il centrale giallorosso- giocatore duttile, in grado di disimpegnarsi con successo anche come terzino sia a destra che a sinistra e con un buon senso del gol (3 reti segnate nello scorso campionato).

Federico Baschirotto nei giorni scorsi è anche stato intervistato anche dal TG1 per questo doppio ruolo tra calcio e trattori. L’azienda, a gestione familiare dal 1956, è situata a Nogara, in provincia di Verona e, secondo quanto riporta il sito ufficiale, è specializzata nella coltivazione di pomodori, piselli, soia e soia edamame, oltre a frumento.

Il motto? “La qualità prima di tutto”. E appena ha avuto qualche ora di tempo, nel corso delle brevissime ferie natalizie (la serie A quest'anno non si è praticamente mai fermata), Federico Baschirotto è tornato per dare una mano.

“È una passione che ho fin da piccolo e per me è naturale stare sul trattore, per esempio in mezzo ai nostri pomodori. Per questo ho deciso di passare in azienda le mie giornate di riposo”, le parole al Tg1 del difensore italiano che, come raccontò alla Gazzetta, ama di più stare sul trattore rispetto ai lavori manuali nei campi.