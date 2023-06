Belinda Bencic, scollatura e niente reggiseno: dettaglio scottante nello spot

Belinda Bencic, la scollatura della tennista senza reggiseno...

A novembre era stata la regina delle Maldive con quella foto da vedo non vedo coperta da... una coppa di spumante (o sarà stato champagne?). Oggi Belinda Bencic torna a pubblicare un'immagine intrigante sui social.

La tennista svizzera - ex numero 4 del mondo (attualmente è numero 12 del ranking Wta) ed eroina nel trionfo dell'ultima Coppa Davis femminile, (la Billie Jean Cup 2022 conquistata dalla nazionale rossocrociata con l'Italia priva di Camila Giorgi eliminata ai playoff finali) è stata protagonista di uno spot tv, per un notissimo brand mondiale, in cui la si vede non solo con racchetta e gonnellino sui campi, o in palestra ad allenarsi coi pesi, ma anche allo specchio mentre si trucca.

Belinda Bencic, obiettivo Wimbledon per la tennista svizzera

Ecco dunque una Belinda Bencic - che guarda a Wimbledon ed è reduce dall'eliminazione al primo turno del Roland Garros contro la 20enne russa Elina Avanesjan (ma era al rientro dopo l'infortunio all'anca che l'aveva tenuta fuori a Madrid e Roma) - molto seducente al trucco, anche se l'occhio dei fans è caduto su quell'abito scollato che pare non esser accompagnato dal reggiseno.

Un dettaglio che ha fatto la felicità dei tifosi di Belinda Bencic quasi più di un suo dritto vincente in campo...

LEGGI ANCHE