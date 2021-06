Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno scelto il dopo Hakimi: ecco chi è

Bellerin-Inter: con Hakimi in volo verso Parigi, i nerazzurri avrebbero scelto il difensore catalano per sostituirlo. Si punta al prestito con diritto di riscatto

L'Inter è costretta ad almeno un'operazione in uscita per sostenere il club dal punto di vista economico e proprio questa nuova filosofia, fatti di tagli e acquisti low cost, ha portato all'addio di Antonio Conte. Il giocatore che con maggiore probabilità lascerà i nerazzurri è Achraf Hakimi. Il marocchino, uno dei migliori nella volata Scudetto dell'Inter con 7 gol e 10 assist, si trasferirà a Paris Saint Germain per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Le visite mediche dovrebbe essere effettuate nelle prossime ore.

Calciomercato Inter: per il dopo Hakimi si pensa a Bellerin. Le alternative sono Zappacosta e Lazzari

Data la partenza di Hakimi, l'Inter ora si trova con un bel problema sulla fascia destra, I nerazzurri sembrano aver individuato il suo ideale sostituto in Hector Bellerin dell'Arsenal. I dirigenti del club di proprietà di Suning e l'agente del catalano avrebbero già avviato i primi contratti. Il ds Beppe Marotta punta a un prestito con diritto di riscatto. L'Arsenal valuta Bellerin circa 20 milioni di euro.

L'Inter ha comunque delle alternative in caso di mancato accordo. Si parla di Davide Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa, e più defilato anche di Manuel Lazzari. Per il secondo potrebbe essere importante il parere del nuovo allenatore Simone Inzaghi per la buona riuscita dell'operazione. La Lazio comunque sarebbe disposto a cederlo solo per un'offerta importante.

L'Inter potrebbe anche sfrutttare una ricca occasione a centrocampo. Il Milan non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto di Frank Kessiè. I nerazzurri restano in attesa della prossima estate per portare a parametro zero l'ivoriano sull'altra sponda del Naviglio come è già successo con Calhanoglu.