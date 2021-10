Belotti-Milan, Diavolo sul Gallo dal Torino di Cairo. Intrigo con Vlahovic

Belotti-Milan, Diavolo sul Gallo dal Torino di Urbano Cairo

Andrea Belotti torna nel mirino del Milan. L'attaccante è in scadenza a fine stagione con il Torino e potrebbe lasciare il club di Urbano Cairo a parametro zero. In estate il Gallo era stato accostato alla Roma (che poi ha investito forte su Tammy Abraham, pagato 40 milioni al Chelsea). Ora, secondo Tuttomercatoweb, ci ripensa il Milan dopo alcuni approcci informali di qualche mese fa.

Urbano Cairo nelle scorse ore ha ammesso che la trattativa per il rinnovo di Belotti con il Toro è a un punto morto: "Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla".

Belotti-Milan, Fiorentina: idea Gallo se parte Vlahovic. E l'Inter di Marotta...

Il mercato degli attaccanti è sempre più bollente. Nelle scorse ore ricordiamo che è arrivata anche la conferma della Fiorentina sulla volontà di non rinnovare da parte di Dusan Vlahovic: per il 21enne serbo è già partita l'asta: in quest'ottica, anche la Fiorentina potrebbe piombare su Belotti (attenti però anche a Luka Jovic chiuso al Real Madrid e Arthur Cabral del Basilea) e il giro di valzer degli attaccanti potrebbe anche partire già a gennaio senza aspettare giugno. Gallo che viene seguito pure dall'Inter: a fine stagione i nerazzurri potrebbero pensare a lui, affiancandolo a Edin Dzeko, per completare il reparto delle prime punte.