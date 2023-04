Benfica-Inter dove vederla: Canale 5, Sky, Mediaset Inifnity o Prime Video?

Benfica-Inter tv e streaming: Champions League dove vederla

Quarti di Champions League incertissimi nel match d'andata Benfica-Inter (martedì 11 aprile ore 21) allo stadio 'Da Luz' di Lisbona. La squadra portoghese dopo aver eliminato la Juventus nei gironi (vincendo tra l'altro il gruppo davanti al Psg) prova a fare il bis contro un'altra squadra italiana. I nerazzurri sono reduci dal pareggio beffa sul campo della Salernitana (1-1 di Candreva nei minuti finali) e cercano il passaggio in semifinale in un derby italiano contro Milan o Napoli (qui dove seguire il match di San Siro). Benfica-Inter dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire la partita di Champions League.

Benfica-Inter tv su Canale 5

Benfica-Inter sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21. E' dunque prevista la diretta sul canale di Mediaset (subito dopo un'edizione veloce di Striscia la Notizia).

Benfica-Inter tv su Sky

Benfica-Inter in tv sarà anche in pay su Sky con diretta dalle 21, nel dettaglio su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Benfica-Inter streaming

Il match tra Benfica e Inter in streaming sarà trasmesso in chiaro sul sito di Sport Mediaset e in pay su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Benfica-Inter telecronisti Sky e Mediaset

Benfica-Inter sarà raccontata su Sky con la telecronaca di Fabio Caressa con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi, per Mediaset (Canale 5 e Infinity) invece ci saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Benfica-Inter probabili formazioni

Simone Inzaghi pensa alla coppia d'attacco Lautaro-Dzeko con Lukaku che dovrebbe partire in panchina. A centrocampo Brozovic playmaker (Calhanoglu ancora non al top), mentre in difesa Skriniar è ancora ko, al suo posto Darmian al fianco di Acerbi e Bastoni. Il Benfica ha la pesante assenza di Otamendi (squalificato) nella retroguardia (e rispetto alla squadra vista nei gironi non c'è più il centrocampista argentino campione del mondo Enzo Fernandez andato al Chelsea a gennaio).

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.