Benevento-Cagliari, Vigorito contro Mazzoleni

Il presidente del Benevento Vigorito furioso dopo la sconfitta subita contro il Cagliari. Il motivo è legato al rigore su Viola per l'intervento di Asamoah: la squadra di Pippo Inzaghi avrebbe potuto pareggiare 2-2 con il tiro dagli undici metri. L’arbitro Doveri assegna il penalty poi, richiamato al Var da Mazzoleni, cambia la sua decisione.

Benvento, Vigorito vs Mazzoleni: lui al Var quando si vuole ammazzare il Sud

"Tutta l'Italia ha visto, tranne il signor Mazzoleni. Dopo 15 anni parlo di un arbitro, dico qualcosa che mi farà mandare via prima del campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al Var. Si può anche togliere, il signor Mazzoleni col c. su una panchina non riesce a guardare uno schermo". Il patron del Benevento, Oreste Vigorito, furibondo ai microfoni di Sky Sport contro il responsabile del Var per il rigore negato oggi.

Vigorito parla di "un anno di sacrifici, sotto la pioggia, il vento, la neve. Il problema è Mazzoleni, se si vuole uccidere una squadra del sud si manda lui, forse è una nuova carica Non ho mai detto un cazzo, ma questi signori devono uscire dal calcio. E' una vergogna rimandare lo stesso arbitro dopo sette giorni a fare lo stesso, di nuovo al sud, a fare le stesse cose. C'è solo lui? Abbiamo sempre parlato con garbo e cortesia, siamo una squadra che ha raggiunto il nono posto con audience, forse rompe i coglioni a qualcuno. Non è uno sfogo, è una denuncia. Se a qualcuno non sta bene mi quereli, tanto una in meno o una in più..."