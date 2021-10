Berlusconi: "Champions al Milan. Mentro lo scudetto..."

BERLUSCONI "MONZA IN SERIE A, CHAMPIONS AL MILAN E SCUDETTO LO VINCE IL NAPOLI"

Al Monza la promozione, ai rossoneri la Champions e al Napoli il tricolore? Firmo subito. Il Napoli, il Milan e il Monza - per motivi diversi - lo meriterebbero tutti". Cosi' Silvio BERLUSCONI, ex presidente del Milan e oggi proprietario del Monza, in un'intervista a "Il Mattino"