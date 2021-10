Berlusconi: governo Draghi fino al 2023. Torno a Roma. E il centrodestra...

Governo: Berlusconi: "Draghi senza interruzioni fino al 2023". Sul Quirinale...

"Con il presidente Draghi la collaborazione e' ottima e i risultati sono positivi; come ha detto lo stesso Draghi la ripresa in atto esclude ogni necessita' di ricorrere a nuova tassazione. Proprio questo dimostra la necessita' assoluta di continuare su questa strada senza interruzioni fino al 2023". Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista a Il Mattino di Napoli. "Non parlo di Quirinale - e non me ne occupo - fino al giorno in cui il Presidente Mattarella non avra' esaurito il suo mandato", aggiunge.

Berlusconi: senza Forza Italia non esiste centrodestra vincente e di governo

Sulle fibrillazioni nel centrodestra il leader di Forza Italia osserva: "Sono abituato a dare il peso che meritano - cioe' nessuno - alle fibrillazioni da campagna elettorale. Dalle amministrative non mi aspetto altro, se non di veder premiato il modello di buongoverno del centro-destra. Non bisogna mai commettere l'errore di considerare le amministrative come se fossero un grande sondaggio sugli equilibri politici nazionali".

"Forza Italia e' qualcosa di unico, di insostituibile in Italia e nell'ambito del centro-destra. Siamo i soli ad essere coerentemente liberali, cristiani, europeisti, garantisti- sottolinea l'ex premier -. Senza noi e le nostre idee non esisterebbe un centro-destra vincente e di governo ne' nelle citta', ne' a livello nazionale. E poi abbiamo selezionato candidati di qualita', che uniscono cultura, professionalita', competenza amministrativa e passione civile".

BERLUSCONI: "CREDO SIA IL MOMENTO GIUSTO PER TORNARE A ROMA"

"Credo sia davvero giunto il momento di tornare a Roma. Mi sento meglio, anche se naturalmente saranno i medici a darmi il via libera definitivo - spiega Berlusconi -. Pero' le cose da fare sono tante e questi mesi di attivita' limitata mi sono pesati molto. La mia assenza non ha certamente fatto bene a Forza Italia, ma i nostri dirigenti hanno svolto un lavoro eccezionale che sta producendo risultati importanti anche sul piano elettorale