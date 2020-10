Binotto replica a Vettel: "Ferrari identiche. Ci aspetiamo di più da un 2° pilota"

“Le macchine sono assolutamente identiche, non c’è dubbio. Spero che Vettel possa fare una buona qualifica ad Imola, partire più avanti e far valere di più la sua capacità di guida indiscutibile. Leclerc sicuramente è molto bravo, ma ci si aspetta di più da un secondo pilota", ha spiegato Mattia Binotto a Sky nel post GP del Portogallo, con il team principal della Ferrari soddisfatto dal 4° posto conquistato da Charles Leclerc (quinto nel mondiale con 75 punti) e in risposta al tedesco, 10°, che poco prima aveva lamentato ancora difficoltà nella guida della SF1000.

Leclerc guida oltre i problemi? "Non credo. Penso che stia facendo molto bene ma non mi sembra che stia nascondendo i problemi della macchina. È molto veloce e sembra a suo agio quando spinge: se spingo io, invece, gran parte delle volte la macchina va fuori pista", le parole di Sebastian Vettel che è 13° in classifica mondiale con soli 18 punti. A fine stagione, come noto, ci sarà il divorzio tra il pilota tedesco e la Ferrari, che ha scelto Carlo Sainz per sostituirlo. Seb cercherà di rilanciarsi dopo questa stagione difficile, al volante della Racing Point-Aston Martin.

Sul suo decimo posto e su questo campionato complicato Vettel aveva anche detto: "Per me è stato difficile, ho subìto alcuni alti e bassi, con alcuni giri che sono andati bene e altri no. Devo dire che ho faticato parecchio, in generale tutto quest’anno è stato molto difficile. Da parte mia ci sono tante difficoltà a mettere le cose insieme a livello di assetto, mentre per Leclerc le cose sembrano andare per il verso giusto".