Bobo Tv, ascolti record con l'Argentina campione. Vieri: "Puntata registrata? Ecco perchè non eravamo in diretta"

Adani si commuove per l'Argentina di Messi campione del mondo

Argentina campione del mondo in Qatar con un Messi leggendario e Daniele Adani al termine del match in lacrime per la felicità. "Emotivamente forte", dice nello studio di Rai 1 dopo il match vinto ai rigori dall'albiceleste della Pulce. Nei Mondiali appena conclusi, Adani è da considerarsi uno dei grandi vincitori sul piccolo schermo: l'ex difensore di Inter e Brescia ha mostrato una volta in più di essere vero fuoriclasse come opinionista e seconda voce nelle telecronache. "Nel 1986 quando l'Argentina subisce il 2-2... Sembravano morti, ma Valdano disse 'noi abbiamo Diego'.... Ora hanno Leo Messi", ha detto Adani ricordando la finale dei Mondiali 1986 che l'Argentina vinse 3-2 contro la Germania, con un copione simile a quello visto in Qatar. Argentina avanti 2-0 e rimontata, ma capace di compiere lo scatto decisivo verso il trionfo.

Bobo Tv record... mondiale negli ascolti tv per Argentina-Francia. Puntata registrata

La Bobo Tv con Adani, Vieri, Cassano e Ventola chiude col botto degli ascolti tv: la puntata andata in onda dopo Argentina-Francia ha fatto il 42% con 8,5 milioni di spettatori. La formula vincente da anni sul web è andata in gol anche nei Mondiali di Rai1.

L'ultima puntata, che ha celebrato la vittoria mondiale dell'Argentina era registrata (era stata fatta una versione per la vittoria della Francia). In rete il dubbio si era diffuso immediatamente. Il primo indizio era stato di tipo "temporale", infatti al termine del match a Doha era calato il buio, ma nel collegamento alle spalle di Adani e Vieri splendeva il sole (vedi foto). Il secondo indizio? I commenti sulla vittoria mondiale dell'Argentina sulla Francia erano parsi generici a molti utenti del web: nessuno dei quattro protagonisti della Bobo Tv è entrato nel merito della partita (parlando dei gol o delle giocate di Messi e Mbappé). "Si sono uniti tutti i puntini. La partita più importante ha sentenziato. Tutti quelli che amano sanno da che parte stare", ha detto Adani. "Le stelle sono andate al posto giusto, tutto quello che doveva succedere è successo", le parole di Cassano. "L’Argentina è qualcosa di magico”, ha sottolinato Ventola. "Il 10 più forte al mondo ha vinto il Mondiale", dice Bobo Vieri. E la puntata si chiusa con i "complimenti alla Rai, ma soprattutto a noi, sarà un caso che ci siamo noi e il Mondiale ha fatto il record?".

Bobo tv record sulla Rai. La puntata registata dopo la vittoria mondiale dell'Argentina? Vieri: "Per problemi di tv, tecnici, nostri non potevamo farla in diretta"

Bobo Vieri insieme ai suoi 3 moschettieri (Ventola, Adani, Cassano) nel day after della finale Mondiale vinta dall'Argentina sulla Francia, ha celebrato il successo delle 22 puntate della Bobo Tv andate in onda sulla Rai. In merito all'ultima puntata registrata ha spiegato: "Purtroppo per problemi di tv, tecnici, nostri non potevamo farla in diretta. Se no l'avremmo fatta volentieri. Abbiamo dovuto registrarla. Mi hanno scritto 'ne avete fatte due, una per la Francia e una per l'Argentina': si abbiamo dovuto farla. Ma non ci nascondiamo mai. Non abbiamo bisogno di nasconderci. Per questi problemi qua abbiamo dovuto registrarla". "Abbiamo fatto 22 puntate e non abbiamo mai sbagliato un'orario, una cosa", continua Vieri parlando con Ventola, Cassano e Adani "e devo fare i complimenti a voi. Ventidue puntate perfette, precise. Abbiamo mille offerte da tutto il mondo, mille robe. Ora andiamo tutti in vacanza. Abbiamo fatto un Mondiale devastante, incredibile con la Rai. Ringraziamo Rai1, Rai Pubblicità perché hanno creduto in noi"