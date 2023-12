Bobo tv in calo senza Cassano-Adani? Macché. Ecco i veri numeri di Vieri

Bobo tv in calo senza Cassano-Adani? La risposta di Vieri. I numeri boom di novembre

La Bobo Tv nelle ultime settimane ha lanciato il nuovo format, dopo il divorzio tra Vieri e i suoi ex compagni di squadra: Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

E nei giorni scorsi si era parlato di un calo del format: la puntata dello scorso 27 novembre, con ospiti d’eccezione come il ct campione del mondo Scaloni, Trezeguet e Brocchi aveva conseguito una media di 4mila spettatori. Numeri che sarebbero inferiori rispetto a quelli che venivano realizzati prima della 'rivoluzione' quando la media era sui 20mila.

Attenzione però a trarre conseguenze affrettate e, soprattutto, a dare letture parziali dei numeri. In realtà dal profilo Instagram della Bobo Tv si fa notare che il trend di questo mese è molto buono.

Bobo tv i numeri di Vieri dopo il divorzio con Cassano, Adani e Ventola

Il motivo? Non bisogna scordare che la nuova trasmissione calcistica in streaming di Vieri infatti non è più solo via Twitch, anzi. Ora gli spettatori possono seguirla da diversi altri canali. E il quadro generale racconta numeri molto interessanti: “Boom di ascolti del Bobo Vieri Talk Show grazie alla multicanalità su Twitch, TikTok, DAB, Canali Digital Radio TV Serie A con RDS e DDT 899. Oltre 440.000 utenti unici da inizio programma registrando nel mese di novembre un +50% di crescita rispetto ad ottobre”