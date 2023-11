Bobo Tv ha un rivale. Adani-Cassano? No! "Tatanka", calcio in streaming fa gol

Bobo Tv ma non solo: Dario Hubner sfida Vieri con Tatanka. Senza giri di parole

Ci siamo! Lunedì 27 novembre partirà "Tatanka. Senza giri di parole", il nuovo talk sportivo di Stanleybet.news in collaborazione con la testata giornalistica Calciotime.it che avrà come assoluto protagonista Dario Hübner, uno dei più grandi bomber del nostro calcio, capocannoniere in Serie A, B e C1, eroe di tanti tifosi italiani nonché simbolo ancora forte di una grande epoca calcistica, in grado di rievocare piacevoli ricordi a molti appassionati di calcio. La Diretta Live andrà on air sulla pagina Instagram Stanleybet.news a partire dalle ore 18. L'ex bomber di Brescia, Piacenza, Cesena e tante altre squadre di provincia sarà ospite fisso del format e, senza tanti giri di parole, parlerà di calcio ma anche di altri sport e racconterà storie e aneddoti di quando giocava.





Dario Hubner vs Bobo Vieri, i talk show del calcio in streaming vanno in gol. Tatanka. Senza giri di parole parte con Juventus-Inter

Nella prima puntata della diretta Live su Instagram si darà ovviamente ampio spazio all'analisi del big match di Serie A Juventus-Inter ma si analizzeranno anche le prossime partite della Champions League (a partire dal caldissimo Milan-Borussia Dortmund cruciale per la stagione europea dei rossoneri), giunta al penultimo turno della fase a gironi. Saranno due gli appuntamenti fissi di questa Diretta Live: il lunedì e il giovedì alle ore 18.

Nel corso delle varie puntate il calcio sarà chiaramente il protagonista principale con focus su Serie A, B, C, Coppa Italia, Coppe Europee, la Nazionale, allenatori e calciatori in Italia e all'estero e naturalmente tante curiosità e aneddoti; ma ci sarà modo anche di spaziare su altre discipline sportive. Inoltre, vi anticipiamo che non mancheranno sorprese e che, insieme a Dario, ci saranno anche altri ospiti d'eccezione. Per vedere tutte le dirette su Instagram basterà mettere un "follow" alla pagina Stanleybet.news dopo di che nella parte superiore del feed si vedrà il logo Stanleybet.news del profilo circondato da un anello colorato e con la scritta "In diretta", basterà cliccarci per seguire la Live. Durante la diretta verranno scelte le migliori domande nei commenti da fare direttamente a Hübner. Basta semplicemente scrivere la domanda nei commenti durante la diretta