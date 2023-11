Bobo Tv, Vieri annuncia i 4 sostituti di Adani, Cassano e Ventola. C'è Adriano

Bobo Tv, Vieri annuncia i sostituti di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola

Seconda puntata per la Bobo Vieri dopo la separazione con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Archiviata la Bobo Tv, è iniziata l'era del "Bobo Vieri Talk Show with Special Guest" con nuovi ospiti nel format lanciato dall’ex attaccante della nazionale italiana. Di chi si tratta?

Bobo Vieri, Adriano e non solo: i sostituti di Adani, Cassano e Ventola

Il tris d'assi calato da Bobo Vieri? Adriano, Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Alino Diamanti. L'Imperatore brasiliano ha giocato con Bobo Vieri ai tempi dell’Inter, Amoruso e Iuliano erano in squadra con lui alla Juventus; Diamanti dopo una lunga carriera in serie A ha terminato la sua carriera in Australia e adesso allena il Melbourne City Youth.

Nella prima puntata, andata in onda lunedì 6 novembre, Vieri aveva invitato alcuni youtuber e content creator, con i quali ha parlato di calcio. Con l’amico Cristian Brocchi come special guest star.

Intanto Lele Adani fa una storia su Instagram ponendo una domanda: "Ma se era era giusto cambiare perché nessuno sapeva? W il futbol!".