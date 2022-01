Bonucci e la lite in Inter-Juventus: ecco la decisione del Giudice Sportivo

Bonucci, Giudice Sportivo: 10 mila euro per la lite in Inter-Juventus

La lite con Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra dell'Inter, e' costata a Leonardo Bonucci una multa di 10mila euro. Lo ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Il difensore della Juventus, che sarebbe entrato in campo per i calci di rigore ma e' stato 'gelato' dal gol all'ultimo secondo di Sanchez che ha regalato il trofeo ai nerazzurri, e' stato sanzionato per essersi "protagonista al 16esimo del secondo tempo supplementare di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale".

Giudice Sportivo, sanzionata anche l'Inter

Sanzionata anche l'Inter con un'ammenda di 5mila euro "per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale".

Bonucci e la lite in Inter-Juventus, Allegri: "Non è successo nulla"

Leonardo Bonucci con un post su Instagram aveva commentato la Supercoppa persa dalla Juventus per 2-1 sul campo dell'Inter, ma non era tornato sull'episodio: "Abbiamo lottato ma non e' bastato. Complimenti all'Inter. Sabato c'e' un'altra partita e servira' vincere per continuare a inseguire l'obiettivo. Forza Juve". L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri nella conferenza stampa del post partita aveva ridimensionato l'episodio capitato a Bonucci: "Non e' successo nulla, non era nervoso: doveva entrare, perche' c'erano i rigori. Poi, pero', non ci sono stati ed e' rimasto fuori".

