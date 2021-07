Boris Johnson: se l'Inghilterra batte l'Italia, il 12 luglio festa nazionale

Boris Johnson promette un lunedì di festa nazionale, se l’Inghilterra batterà l’Italia nella finale degli Europei domenica sera a Wembley

Domenica 11 luglio sarà davvero una giornata memorabile per l’Inghilterra: oltre alla finale degli Europei, c’è in programma anche la finale di Wimbledon, nel tempio del tennis.

La richiesta di trasformare lunedì 12 luglio in una giornata di festa è stata avanzata da una petizione che ha già ottenuto 60.000 firme… anche perché in caso di successo della nazionale di calcio “dei Tre Leoni” sarebbero davvero in tanti a festeggiare con abbondanti pinte di birra, richiedendo una giornata per smaltire la sbornia!

Già in occasione delle precedenti vittorie dell’Inghilterra, fino alla semifinale vinta ai supplementari contro la Danimarca, i festeggiamenti nelle strade hanno causato problemi di ordine pubblico, oltre che preoccupazione rispetto all’ulteriore diffusione di contagi di Covid-19.

Va infatti ricordato che l’Inghilterra non ha mai avuto grande fortuna nelle competizioni di calcio internazionale: il suo unico titolo mondiale risale all’edizione del 1966, giocata proprio in Inghilterra, e da allora non si era mai qualificata a nessuna finale di alcun torneo… fino a questi Europei.

Anche Boris Johnson, che ha seguito la semifinale contro la Danimarca allo stadio con la moglie e indossando una maglia della nazionale, sembra stuzzicato dall’idea di una festa nazionale. A chi gli chiedeva che cosa pensasse della petizione ha risposto: “Mi sembra davvero una bella tentazione. Vediamo cosa succede”.

