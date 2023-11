Brasile fuori dal Mondiale di calcio 2026: incubo Seleçao. E Ancelotti...

Brasile a rischio Mondiale 2026. Seleçao fuori dalla Coppa del Mondo di calcio? Il duro ko con l'Argentina

In Italia ci abbiamo fatto il callo a non partecipare al Mondiale di calcio: azzurri esclusi a Russia 2018 prima (perso lo spareggio con la Svezia) e incredibilmente anche a Qatar 2022 (campioni d'Europa, ma buttati fuori ai playoff dalla Macedonia del Nord dopo aver buttato via un doppio match nel girone con la Svizzera). In Brasile invece non ci sono abituati. La Seleçao non vince una Fifa Word Cup da tanto (2002 in Giappone), ma può vantare un primato assoluto: sempre presente alla fase finale. Fino a oggi.

Una striscia positiva che rischia di interrompersi ai Mondiali di calcio del 2026 in Usa, Canada e Messico? Dopo la sconfitta delle scorse ore al Maracanà contro l'Argentina (0-1 gol di Otamendi) l'incubo è divenuto un po' più reale. Intanto va detto che mai la nazionale verdeoro aveva perso una partita di qualificazione mondiale in casa. Poi aggiungiamo che la nazionale allenata dal ct a interim Fernando Diniz (mica l'ultimo arrivato: ha appena vito la Coppa Libertadores con la Fluminense contro il Boca Juniors) è alla terza sconfitta di fila dopo quelle con Uruguay e Colombia (quarta gara senza vittoria e solo due reti segnate).

Brasile a rischio Mondiale di calcio 2026: girone Sudamericano sin qui disastroso

Crisi di risultati, gioco e gol. Ma la cosa peggiore è la classifica: Brasile al sesto posto con 7 punti nel girone sudamericano. Comanda l'Argentina in testa a quota 15, Uruguay 13, Colombia 12, Venezuela 9, Ecuador 8. Al momento la Seleçao sarebbe dentro (vanno dirette al Mondiale le prime 6, con la settima impegnata nello spareggio), ma la nazionale capace di vincere cinque mondiali è fortemente a rischio. Fantascienza? Dopo quanto accaduto all'Italia, mai dar nulla per scontato nel calcio. Una prima volta può esserci sempre...

Brasile, Ancelotti ct della Seleçao?

Servirebbe una svolta. Di solito si punta al cambio in panchina per dare una scossa alla squadra. E qua si torna ai rumors su Carlo Ancelotti. Alcune indiscrezioni danno il tecnico italiano già certo di allenare il Brasile a partire da luglio, quando scadrà il contratto con il Real Madrid. E il club blanco pronto a rilanciare sul made in Italy chiamando Roberto De Zerbi (che sta facendo benissimo in Premier League col Brighton dopo gli anni al Sassuolo). Non tutti però sono convinti che finirà così. "I vertici della federazione si sono esposti più volte dicendo di essere in attesa di Carletto, ma lui non ha mai confermato che sarà il nuovo ct - scrive calciomercato.com - Sta prendendo tempo e riflette, la verità è che l'allenatore italiano non è convintissimo di andare in Brasile e anzi, potrebbe rimanere al Real Madrid e rinnovare".