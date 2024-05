Bremer-Lukaku, 1-1 tra Roma e Juventus. Ansia giallorossa per Dybala, come sta

Roma-Juventus, Lukaku e Bremer: 1-1. Champions più vicina per la Juve. Spettro Atalanta per i giallorossi

Segna Lukaku e pareggia Bremer: tra Roma e Juventus finisce 1-1. Un pareggio che rappresenta un passo importante in avanti verso la qualifcazione Champions per la squadra di Allegri che mantiene il terzo posto a 66 punti (mancano 3 punti per la matematica). Mentre per i giallorossi - quinti in classifica - è un punto dolce-amaro: salgono a 60, con l'Atalanta -3 (e scontro diretto in casa della Dea domenica prossima) che ha però due gare in meno, una la giocherà lunedì alle 18 sul campo della Salernitana già retrocessa, la seconda è il recupero di Bergamo contro la Fiorentina. In quota Champions appare più difficile un rientro della Lazio a quota 56.

Roma, De Rossi, 'recupero Atalanta-Fiorentina? Falsa un po' tutto'

"Obbligati a vincere a Bergamo senza sapere quando verrà recuperata Atalanta-Fiorentina? Eh si. Questa partita verrà giocata a ritmo altissimo e non possiamo permetterci di arrivare a fine campionato e vedere cosa succederà nella loro partita contro la Fiorentina. Giocarla così lontano secondo me falsa un po’ tutto quanto. Ci fa fare dei calcoli diversi”, le parole di Daniele De Rossi a Dazn al termine di Roma-Juventus.

Roma, come sta Dybala uscito con la Juventus. Probabile fastidio all'adduttore

Roma attesa a una volata finale in cui sarà chiamata a giocarsi tutto in poche partite: giovedì nella semifinale di ritorno di Europa League sul campo del Bayer Leverkusen la squadra di Daniele De Rossi è chiamata a un'impresa, dovendo ribaltare lo 0-2 dell'Olimpico. Domenica prossima scontro diretto che vale un posto in Champions League sul campo dell'Atalanta.

E c'è un po' di ansia per le condizioni di Paulo Dybala, uscito nell'intervallo del match contro la Juventus (al suo posto Zalewski). “Ha sentito un fastidio credo all’adduttore. Dice che non è qualcosa di clamorosamente grave. Lo valuteremo domani e dopodomani. Vedremo il da farsi, non dovrebbe essere niente di grave. Speriamo”.

Roma, De Rossi: "Bayer Leverkusen? Ho chiesto consiglio ad Allegri"

IL 2-0 all'Olimpico obbliga la Roma ha un'impresa contro il Bayer Leverkusen. La finale di Europa League sembra lontana, ribaltare la sfida contro i campioni di Germania, imbattuti in stagione, non sembra facile. Ma i giallorossi ci proveranno: "Come si fa a ribaltare una squadra come il Leverkusen? Ci si crede come se fosse facile, rendendoci conto che noi abbiamo fatto i primi 28 minuti con loro con diverse occasioni e tenendo la palla. Bisogna giocare senza troppa fretta, sono 2 gol da recuperare, non 5. Ho chiesto anche un consiglio a mister Allegri e lui ha detto che puoi far gol anche al 60esimo. Non dobbiamo andare lì a fare l’arrembaggio. Dobbiamo essere energici e intensi, ma anche intelligenti”, ha spiegato Daniele De Rossi a Dazn.

Juventus, Allegri: "Ci mancano tre punti per la Champions"

Il pareggio dell'Olimpico avvicina la Juventus alla qualificazione in Champions League. Un punto d'oro conquistato all'Olimpico grazie al gol di Bremer che ha portato i bianconeri sull'1-1 dopo il vantaggio di Lukaku. “È un pareggio importante, perchè ci consente di rimanere in vantaggio negli scontri diretti e ci mancano 3 punti alla Champions. Questa sera è stata una bella partita, divertente, negli ultimi minuti dovevamo gestire meglio la palla”, le parole di Max Allegri a Sky.

La Juve cercherà di chiudere la pratica domenica prossima all'Allianz Stadium contro la Salernitana, nelle ultime due partite di campionato avrà poi la trasferta a Bologna e il match casalingo contro il Monza.