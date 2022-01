Brignone show: vince a Garmisch, sempre più leader in classifica superG

Federica Brignone vince il superg di Garmisch alla pari con Cornelia Huetter. Ora Olimpiadi 2022 a Pechino

Federica Brignone vince il supergigante di Coppa del mondo di Garmisch-Partenkirchen, ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di sci prima delle Olimpiadi di Pechino. Per la campionessa azzurro un primo posto ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter (stesso tempo, 1'18"19). A completare il podio un'altra austriaca, Tamara Trippler che ha accusato un ritardo di 82 centesimi. Ottimo risultato dell'Austria: quarta a un centesimi dal podio Mirjam Puchner, quinta Nadine Fest a 93 centesimi. "Sono davvero soddisfatta. Oggi ho cercato di concentrare tutte le energie, c'era un po' di vento quindi sapevo di dover spingere fin da subito. Ho cercato di non guardare dove passavo e di lasciar correre gli sci. Questa neve primaverile mi piace, sapevo di aver fatto quello che mi ero prefissata. Quando ho tagliato il traguardo ero contenta, poi ho un po' tremato quando è scesa Huetter. Alla fine una vittoria condivisa è meglio, siamo sicuramente tutte e due molto contente", ha spiegato Federica Brignone.

Federica Brignone allunga su Elena Curtoni in coppa di superG

La 31enne Federica Brignone, carabiniera di La Salle in Valle d'Aosta, ha ottenuto la vittoria numero 19 della carriera (47 podi totali in Coppa). In questa stagione la figlia d'arte - mamma Maria Rosa Quario e' stata una delle componenti della Valanga rosa - si era gia' imposta in altri due supergiganti, a Sankt Moritz il 12 dicembre e ad Altenmarkt-Zauchensee il 16 gennaio. In classifica di SuperG Fede Brignone è prima con 477 punti davanti a Elena Curtoni (in questa occasione decima) con 374 punti. Terza Sofia Goggia (assente dopo l'infortunio sull'Olympia delle Tofane e al lavoro per cercare di essere presente alle Olimpiadi di Pechino) con 332 punti, quando mancano due gare alla fine del calendario.

Altre quattro azzurre nelle prime venti del superG di Garmish: 13/a Nicole Delago a 1"35 dalle vincitrici, 14/a Roberta Melesi a 1"40, 16/a Marta Bassino a 1"61 e 18/a Nadia Delago a 1"66. La Coppa del mondo femminile riprendera' dopo le Olimpiadi di Pechino il 26 e 27 febbraio con due discese libere a Crans-Montana in Svizzera.

