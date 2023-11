Ex star Serie A (quasi) Pallone d'Oro, ora va in gol con gli aspirapolveri!

A Parma era una stella (e vinse tanto: Coppa delle Coppe, Uefa, Supercoppa e Coppa Italia). Nella sua nazionale faceva sognare i tifosi.

Nel 1994 fu a un passo dal Pallone d'Oro o almeno dal podio: finì al quarto posto nella competizione vinta da Hristo Stoičkov (i due si incrociarono per poche settimane proprio in maglia gialloblu). Il ritiro dal calcio fu prococe, lasciando molti rimpianti nei tifosi che lo amavano.



Tomas Brolin si è lasciato alle spalle l'esperienza in Serie A (e in Premier League, Leeds United e Crystal Palace). "Tutti dicono che 28 anni sono troppo giovane per andare in pensione, ma dipende cosa hai fatto in 28 anni da calciatore. Io avevo fatto tanto", le parole dell'ex campione svedese.

Oggi ha superato quota 50 (anni) e Brolin è lontano dal mondo del calcio. E' stato un giocatore di poker professionista e, soprattutto è un imprenditore di successo in Svezia.

L'ultimo gol di Brolin, dopo aver incontrato l'inventore Goran Edlund, è stato il suo investimento nel mercato degli aspirapolveri con Twinner.

